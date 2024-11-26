«Гражданин города Ростова»: доктор Ткачев, именем которого называли Университетский

«Летом 1866 года вдруг вспыхнула холера, которая приняла сразу угрожающий характер. Магазин с задней стороны примыкал к части базара. Холера сильнее всего свирепствовала на базаре. Санитарии тогда почти никакой не было, профилактики − тем менее. Спасительных средств тоже почти никаких, на глазах люди падали, барахтались и через несколько часов, не получая помощи, на улице умирали. Покойников несли мимо нас без счета, вообще это был страшный бич в то время, и быстрая смерть заболевшего производила на всех панику. К июлю холера разыгралась вовсю, заболевали и умирали люди сотнями в день. Родители мои перепугались за меня, послали лошадь за мной, взяли домой и не позволяли выходить на улицу. Я засел в кабинете отца, все время сидел и читал, засну, опять, проснувшись, беру читать. И вот, раз утром, растянувшись на кушетке, я читал, вдруг буквы забегали перед глазами, я бросил читать. Голова сильно разболелась, появился озноб, затем жар и недомогание. Меня перевели в другую комнату, уложили в постель, и уже больше ничего не помню. Вызвали доктора Ткачева, у меня оказалась очень серьезная болезнь, продержавшая меня 2 месяца в постели. Оказывается, началась горячка, как говорили потом, у меня появился плеврит, осложнившийся воспалением печени, селезенки и почек, закончившийся водянкой. Я весь, как пузырь, надулся, весь распух, и, когда кризис прошел, вся кожа у меня стала шелушиться, волосы стали лезть и только в октябре я пришел в себя, поправился. Ткачев в день два раза бывал, и когда он не мог, то его заменял Франц Иванович Герревин, городской врач, прекрасной души человек. Так или иначе, наш домашний врач, Георгий Иванович Ткачев своими знаниями и внимательным уходом возвратил меня с того света к жизни, буквально вырвал меня из объятий смерти. Пользуясь этим случаем, я считаю нужным сказать несколько слов о Ткачеве, так как это был друг не только отца, но и всей семьи, после смерти отца дорогой руководитель мой, память о котором всегда для меня священна, и портрет его всегда у меня у стола».