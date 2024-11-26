«Гражданин города Ростова»: доктор Ткачев, именем которого называли Университетский

Posted 26 ноября, 11:05
Published 26 ноября, 11:05
Modified 26 ноября, 11:07
Updated 26 ноября, 11:07
Знаменитый доктор к тому же вел активную общественную деятельность, был гласным Думы, входил в разные комиссии, занимался благотворительностью.
Когда-то в нашем городе была даже улица Ткачева − это нынешний Университетский переулок. Вот так ростовцы (а именно так в те годы называли ростовчан) выразили свою любовь и уважение доктору, меценату, гласному и общественному деятелю. Сегодня мне трудно представить, чтобы в честь обычного, но любимого горожанами доктора была названа улица. Ткачев ведь не был великим ученым или академиком. Но он был Доктором с большой буквы. А еще человеком, который посвятил свою жизнь служению людям и городу Ростову.
Интересные воспоминания оставил о докторе Ткачеве известный нахичеванский и ростовский общественный деятель, успешный предприниматель Иван Матвеевич Келле-Шагинов. В частности, о том, как заболел холерой:
«Летом 1866 года вдруг вспыхнула холера, которая приняла сразу угрожающий характер. Магазин с задней стороны примыкал к части базара. Холера сильнее всего свирепствовала на базаре. Санитарии тогда почти никакой не было, профилактики − тем менее. Спасительных средств тоже почти никаких, на глазах люди падали, барахтались и через несколько часов, не получая помощи, на улице умирали. Покойников несли мимо нас без счета, вообще это был страшный бич в то время, и быстрая смерть заболевшего производила на всех панику. К июлю холера разыгралась вовсю, заболевали и умирали люди сотнями в день. Родители мои перепугались за меня, послали лошадь за мной, взяли домой и не позволяли выходить на улицу. Я засел в кабинете отца, все время сидел и читал, засну, опять, проснувшись, беру читать. И вот, раз утром, растянувшись на кушетке, я читал, вдруг буквы забегали перед глазами, я бросил читать. Голова сильно разболелась, появился озноб, затем жар и недомогание. Меня перевели в другую комнату, уложили в постель, и уже больше ничего не помню. Вызвали доктора Ткачева, у меня оказалась очень серьезная болезнь, продержавшая меня 2 месяца в постели. Оказывается, началась горячка, как говорили потом, у меня появился плеврит, осложнившийся воспалением печени, селезенки и почек, закончившийся водянкой. Я весь, как пузырь, надулся, весь распух, и, когда кризис прошел, вся кожа у меня стала шелушиться, волосы стали лезть и только в октябре я пришел в себя, поправился. Ткачев в день два раза бывал, и когда он не мог, то его заменял Франц Иванович Герревин, городской врач, прекрасной души человек. Так или иначе, наш домашний врач, Георгий Иванович Ткачев своими знаниями и внимательным уходом возвратил меня с того света к жизни, буквально вырвал меня из объятий смерти. Пользуясь этим случаем, я считаю нужным сказать несколько слов о Ткачеве, так как это был друг не только отца, но и всей семьи, после смерти отца дорогой руководитель мой, память о котором всегда для меня священна, и портрет его всегда у меня у стола».
«Доктор Ткачев, окончив Медико-хирургическую академию, имел несколько дипломов: по хирургии, по акушерству и по общей медицине. Работал впоследствии под руководством знаменитого профессора Пирогова. Заболел он острой формой туберкулеза, ему из Петербурга посоветовали выехать, направили в Добруджу, которая считалась наиболее лихорадочным пунктом. В то время медицина держалась мнения, что сырой лихорадочный климат есть наилучший пункт для чахоточных. Вот он, направляясь ехать в Добруджу, пожелал видеться со своим другом доктором Кушнаревым, проживавшим тогда в Новочеркасске. Приехав туда, он Кушнарева в городе не застал, решил ехать дальше, через Ростов. По пути в Ростов, на последней почтовой станции, Горбиковской, его схватил такой сильный пароксизм лихорадки, что он вынужден был на день, другой остаться на станции, а затем приехал в Ростов. Лихорадка его и тут не оставила, он и решил пока не двигаться дальше, раз искомое найдено. А тут, начиная с Горбиковской станции, узнав, что он доктор, да еще товарищ по учению Кушнарева, который уже здесь имел славу искусного врача, повалила к нему такая масса больных, к тому же еще очень интересных как медицинский материал для молодого пытливого врача, что он тут совсем застрял и сделался жителем Ростова. Он, леча других, между прочим, излечил и самого себя настолько, что прожил в Ростове около 50 лет, умер в 1896 году, в возрасте свыше 80 лет».
Рассказывали, что доктор Ткачев не брал денег с бедных. Более того, он помогал ростовскому Покровскому храму. За это Георгия Ивановича ростовцы очень уважали.
Келле-Шагинов знал доктора Ткачева с детских лет. В частности, он пишет:
«Ткачев с самых моих малых лет меня любил. Бывало, как войдет, начнет мне щеки щипать докрасна, а потом возьмет за плечи и крутит меня по комнате, заставив сделать несколько кругов по комнате, словно какой я волчок. У меня у брюк колена всегда протирались, он все советовал матери сшить кожаные. Я его и боялся и любил к нему жаться. Всегда следил за моим физическим развитием, не менее чем за умственным развитием. Рекомендовал отцу выписывать книги, которые давал мне читать, а после экзаменовал о том, что я читал и что нравится, давал объяснения, если что не так я понял из чтения. Наставления его во все последующие периоды моей жизни глубоко врезывались у меня в памяти и то, что я теперь имею в голове, во многом я обязан тем его поучениям и наставлениям, которые приходилось выслушивать от этого умного человека, человека гуманного и высокообразованного. Он был удивительный диагност, сразу распознавал болезнь, и страшно не любил, когда являлись к нему и начинали называть болезнь, требовал, чтобы давали определенные ответы только на его вопросы, и то, что больно чувствуешь. Он редко называл больному его болезнь, давал лекарства и делал указания и только „иди и неуклонно исполняй“ был его лозунг. Женщин, когда приходили в корсете, он спрашивал: „Вы на бал пришли или к доктору?“ и советовал на следующий раз корсет оставить дома.
С бедных, неимущих не только не брал денег, но из аптеки выписывал за свой счет лекарства. Посылал больных только в аптеку Городскую, Зеленского, не доверяя другим. Мне известны случаи, когда, находя необходимым больному поехать лечиться на курорт, он помогал деньгами. Но зато с богачей некоторых, когда обращались к нему, он знал, какой гонорар потребовать».
Из воспоминаний Келле-Шагинова мы также можем узнать о том, что доктор Ткачев был сладкоежкой. Дело в том, что Георгий Иванович дружил с семьей Келле-Шагинова. А потому и пристрастия доктора были хорошо известны Ивану Матвеевичу Келле-Шагинову.
«Он стал почти каждый день после объезда своих больных навещать отца, чтобы перекинуться с ним обо всех злобах дня. Живой, энергичный, всегда стремительный, одетый по последней моде, он всюду, куда входил, производил импонирующее впечатление. Всегда интересуясь общественными делами, находил тему для беседы с отцом, который тоже был по природе общественником. Уловив слабость Ткачева к сладкому, мать, сейчас же по его приходе, посылала на стол тарелку им любимого вишневого варенья и графин холодной воды. Чаю или кофе, напитков никаких для него не существовало, кроме холодной воды. У него до последних дней банки с вишневым вареньем стояли под столом, которые щедро приносили ему многочисленные благодарные пациенты его. За все время его жизни никогда у нас денег за визиты не брал и грозил, что ноги его не будет, если об этом заикнемся. Таких домов в Нахичевани были еще: Таманцевы, Атаевы и все учителя, какого бы ни было звания, были его бесплатными пациентами. Он говорил, что врач с учителей не вправе брать за лечение, ибо он всецело обязан своим знанием учителю всякого звания».
Есть такая русская пословица, которая гласит: «Почитай учителя, как своего родителя». Именно так говорят и на Востоке. Ведь родители дали нам жизнь, а учителя − знания, при помощи которых мы можем стать достойными людьми.
Именно так с благоговением и искренним уважением относился доктор Ткачев ко всем учителям, которых лечил. Как жаль, что сегодня нечасто встретишь такое почтение к педагогам и наставникам.
Георгий Иванович Ткачев оставил Ростову немалое наследство. Доктор при жизни занимался благотворительностью, но хотел, чтобы и после смерти его капиталы служили на благо Ростова.
Известный краевед М. Б. Краснянский писал в 1914 году в «Приазовском крае»:
«Этот благотворитель оставил городу миллионное наследство по Б. Садовой улице (Ткачевское подворье), подарил 100 тыс. руб. на устройство ломбарда, пожертвовал значительную сумму денег на учреждение стипендии в Харьковском университете…»
К сожалению, могила доктора утрачена. Да и мало кто сегодня помнит этого неординарного человека. Очень жаль. Это несправедливо. Уверен, что нынешние жители Ростова-на-Дону должны знать о Георгии Ивановиче Ткачеве. Ведь он был настоящим врачом и, как верно писали, «Гражданином города Ростова».
Георгий Багдыков