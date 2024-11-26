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Posted 26 ноября, 05:33

Published 26 ноября, 05:33

Modified 26 ноября, 06:20

Updated 26 ноября, 06:20

«Стекла дрожат»: как пережили атаку дронов жители Ростовской области

«Гул беспилотника был прямо над нами!»: как пережили ночь жители Ростовской области

26 ноября 2024, 05:33
Фото: Изображение Midjourney. «Стекла дрожат»: как пережили атаку дронов жители Ростовской области
В ночь на 26 ноября в Ростовской области перехватили и уничтожили больше двух десятков беспилотников. О том, как пережили воздушную атаку, местные жители рассказали в комментариях под постом врио главы региона Юрия Слюсаря.

Изначально речь шла только о четырех дронах, сбитых ПВО. К утру выяснилось, что удалось отразить атаку 24 беспилотников. В том числе над Таганрогом, Зерноградом, Новошахтинском и Каменском.

— Зерноград, все в шоке: взрывы и вспышки очень сильно пугают, — поделились горожане. — Надежда только на наших защитников. Спасибо за чистое небо!
— Когда ты просыпаешься от взрывов в небе, и стекла дрожат в доме, сон как рукой снимает, — подтвердили другие.
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Некоторых жителей возмутило отсутствие предупреждений об атаках.

— За то время, сколько идет СВО, ни разу не приходило СМС от МЧС о воздушной тревоге, — подметили люди.
— Что толку от оповещения? Пришла смс — куда бежать? Мы услышали сегодня гул беспилотника прямо над нами и что дальше? — парируют им.
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