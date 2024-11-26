«Гул беспилотника был прямо над нами!»: как пережили ночь жители Ростовской области

Posted 26 ноября, 05:33
Published 26 ноября, 05:33
Modified 26 ноября, 06:20
Updated 26 ноября, 06:20
Изначально речь шла только о четырех дронах, сбитых ПВО. К утру выяснилось, что удалось отразить атаку 24 беспилотников. В том числе над Таганрогом, Зерноградом, Новошахтинском и Каменском.
— Зерноград, все в шоке: взрывы и вспышки очень сильно пугают, — поделились горожане. — Надежда только на наших защитников. Спасибо за чистое небо!
— Когда ты просыпаешься от взрывов в небе, и стекла дрожат в доме, сон как рукой снимает, — подтвердили другие.
Некоторых жителей возмутило отсутствие предупреждений об атаках.
— За то время, сколько идет СВО, ни разу не приходило СМС от МЧС о воздушной тревоге, — подметили люди.
— Что толку от оповещения? Пришла смс — куда бежать? Мы услышали сегодня гул беспилотника прямо над нами и что дальше? — парируют им.