Итоги дня: в Ростовской области отбили атаку десятков БПЛА и спасли редкого хищника

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об атаке дронов на Ростовскую область минувшей ночью. Сначала стало известно о четырёх уничтоженных системой ПВО беспилотниках. Один дрон сбили над Таганрогом, другой — над Новошахтинском, третий — над Каменском-Шахтинском и ещё один — над Зерноградом.