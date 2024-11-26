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Posted 26 ноября, 15:06

Published 26 ноября, 15:06

Modified 26 ноября, 15:08

Updated 26 ноября, 15:08

Итоги дня: в Ростовской области отбили атаку десятков БПЛА и нашли редкого хищника

Итоги дня: в Ростовской области отбили атаку десятков БПЛА и спасли редкого хищника

26 ноября 2024, 15:06
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги дня: в Ростовской области отбили атаку десятков БПЛА и нашли редкого хищника
Минувшей ночью Ростовскую область атаковали больше 20 беспилотников, днём в Таганроге объявили воздушную тревогу, а рядом с жилым домом в Батайске нашли редкого хищника.

Ночная атака

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об атаке дронов на Ростовскую область минувшей ночью. Сначала стало известно о четырёх уничтоженных системой ПВО беспилотниках. Один дрон сбили над Таганрогом, другой — над Новошахтинском, третий — над Каменском-Шахтинском и ещё один — над Зерноградом.

К утру 26 ноября стало известно, что всего подавили 24 дрона. По данным властей, никто из жителей не пострадал. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

За ночь над Ростовской областью сбили 24 беспилотника
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Дневная тревога

Днём 26 ноября беспилотная опасность была объявлена в Таганроге. Жители услышали вой экстренных сирен в районе часа дня. Тогда глава администрации города Светлана Камбулова сообщила, что в Таганроге прошла «внеплановая проверка включения электросирен» и никаких ЧП нет.

Но уже спустя четыре минуты Камбулова заявила о реальной атаке беспилотников. Людей призвали спуститься в подвалы и укрытия или хотя бы найти место без окон и сесть на пол.

Вскоре воздушную тревогу отменили. Никто из жителей не пострадал. Подробности атаки власти и Минобороны не приводили.

Людей призвали спуститься в подвалы и укрытия или хотя бы найти место без окон и сесть на пол.Людей призвали спуститься в подвалы и укрытия или хотя бы найти место без окон и сесть на пол.
Людей призвали спуститься в подвалы и укрытия или хотя бы найти место без окон и сесть на пол.. Фото: vk.com/mchs__russia
Беспилотную опасность объявила глава Таганрога Светлана Камбулова
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Хищник у подъезда

Telegram-канал «Батайск город» рассказал необычную историю, случившуюся в городе. Местная жительница заметила около своего дома птицу, которая очень сильно напомнила ей сову. Женщина решила забрать её домой, где поместила птицу в клетку и посадила на балкон.

Местная жительница заметила около своего дома птицу, которая очень сильно напомнила ей сову.Местная жительница заметила около своего дома птицу, которая очень сильно напомнила ей сову.
Местная жительница заметила около своего дома птицу, которая очень сильно напомнила ей сову.. Фото: t.me/batayskgorod

Затем горожанка принялась искать для птицы приют. В Ростове нашлось подходящее заведение, где о животном могли позаботиться.

Орнитологи в приюте выяснили, что птица оказалась не совой, а редким белым степным лунем. Это хищная птица, питающаяся грызунами, ящерицами, мелкими птицами, лягушками, небольшими змеями и насекомыми.

Популяция степного луня постепенно сокращается. Он внесён в Красную книгу России как «вид с сокращающейся численностью».

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