Итоги дня: в Ростовской области отбили атаку десятков БПЛА и спасли редкого хищника

Posted 26 ноября, 15:06
Published 26 ноября, 15:06
Modified 26 ноября, 15:08
Updated 26 ноября, 15:08
Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об атаке дронов на Ростовскую область минувшей ночью. Сначала стало известно о четырёх уничтоженных системой ПВО беспилотниках. Один дрон сбили над Таганрогом, другой — над Новошахтинском, третий — над Каменском-Шахтинском и ещё один — над Зерноградом.
К утру 26 ноября стало известно, что всего подавили 24 дрона. По данным властей, никто из жителей не пострадал. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Днём 26 ноября беспилотная опасность была объявлена в Таганроге. Жители услышали вой экстренных сирен в районе часа дня. Тогда глава администрации города Светлана Камбулова сообщила, что в Таганроге прошла «внеплановая проверка включения электросирен» и никаких ЧП нет.
Но уже спустя четыре минуты Камбулова заявила о реальной атаке беспилотников. Людей призвали спуститься в подвалы и укрытия или хотя бы найти место без окон и сесть на пол.
Вскоре воздушную тревогу отменили. Никто из жителей не пострадал. Подробности атаки власти и Минобороны не приводили.
Telegram-канал «Батайск город» рассказал необычную историю, случившуюся в городе. Местная жительница заметила около своего дома птицу, которая очень сильно напомнила ей сову. Женщина решила забрать её домой, где поместила птицу в клетку и посадила на балкон.
Затем горожанка принялась искать для птицы приют. В Ростове нашлось подходящее заведение, где о животном могли позаботиться.
Орнитологи в приюте выяснили, что птица оказалась не совой, а редким белым степным лунем. Это хищная птица, питающаяся грызунами, ящерицами, мелкими птицами, лягушками, небольшими змеями и насекомыми.
Популяция степного луня постепенно сокращается. Он внесён в Красную книгу России как «вид с сокращающейся численностью».