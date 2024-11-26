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Posted 26 ноября, 08:48

Published 26 ноября, 08:48

Modified 26 ноября, 08:50

Updated 26 ноября, 08:50

К концу года в Ростове-на-Дону «поумнеют» 30 остановок

К концу года в Ростове-на-Дону «поумнеют» 30 остановок

26 ноября 2024, 08:48
Фото: rostov-gorod.ru. К концу года в Ростове-на-Дону «поумнеют» 30 остановок
В Ростове-на-Дону к Новому 2025 году установят уже 30 умных остановок, сообщают СМИ со ссылкой на директора дептранса города Вадима Шкабарню.

Речь идет о тех самых комплексах с Wi-Fi и электронным табло с расписанием, на которые выделяют полмиллиарда рублей. Всего планируют поставить 450 таких остановок.

Они будут и на Западном (Стачки, Мадояна, Доватора, Зорге, Малиновского, Еременко), в центре (Текучева, Большая Садовая, Красноармейская, Буденновский) и в других районах Ростова.

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Идею вынашивали с 2021 года. Тогда же установили первую остановку у здания правительства региона. Вскоре она стала показывать неправильно время, на табло появились автобусы из других городов. На этом все и закончилось.

По информации телеканала «Дон 24», Вадим Шкабарня намерен развивать город и внедрять современные технологии в транспорте. Именно для этого столь необходимы умные остановки.

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#Евгения Волкова#Технологии#Ростов-на-Дону#Транспорт#Транспортная инфраструктура#Умные остановки
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