К концу года в Ростове-на-Дону «поумнеют» 30 остановок

Posted 26 ноября, 08:48
Published 26 ноября, 08:48
Modified 26 ноября, 08:50
Updated 26 ноября, 08:50
Речь идет о тех самых комплексах с Wi-Fi и электронным табло с расписанием, на которые выделяют полмиллиарда рублей. Всего планируют поставить 450 таких остановок.
Они будут и на Западном (Стачки, Мадояна, Доватора, Зорге, Малиновского, Еременко), в центре (Текучева, Большая Садовая, Красноармейская, Буденновский) и в других районах Ростова.
Идею вынашивали с 2021 года. Тогда же установили первую остановку у здания правительства региона. Вскоре она стала показывать неправильно время, на табло появились автобусы из других городов. На этом все и закончилось.
По информации телеканала «Дон 24», Вадим Шкабарня намерен развивать город и внедрять современные технологии в транспорте. Именно для этого столь необходимы умные остановки.