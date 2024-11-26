Минобороны РФ назвало ночную атаку БПЛА на Ростовскую область террористической

Posted 26 ноября, 06:23
Published 26 ноября, 06:23
Modified 26 ноября, 06:25
Updated 26 ноября, 06:25
Жителей Каменска-Шахтинского, Зернограда, Таганрога, Новошахтинска и ряда других населенных пунктов разбудил громкий грохот после полуночи. Оказалось, над Ростовской областью были дроны. С помощью системы ПВО и радиоэлектронной борьбы беспилотники подавили и уничтожили. К счастью, обошлось без пострадавших.
Пока над донским регионом боролись с 24 БПЛА, атаку отражали и в Брянской области (пять беспилотников), и в Белгородской с Курской областях (по три), в Республике Крым (два беспилотника), а также в Орловской и Воронежской областях (по одному). Общее число дронов достигло почти четырех десятков.