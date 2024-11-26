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Posted 26 ноября, 06:23

Published 26 ноября, 06:23

Modified 26 ноября, 06:25

Updated 26 ноября, 06:25

Минобороны РФ назвало атаку дронов на Ростовскую область террористической атакой

Минобороны РФ назвало ночную атаку БПЛА на Ростовскую область террористической

26 ноября 2024, 06:23
Фото: mil.ru. Минобороны РФ назвало атаку дронов на Ростовскую область террористической атакой
Ночью 26 ноября над Ростовской областью сбили две дюжины беспилотников. В Министерстве обороны России назвали это попыткой террористической атаки.

Жителей Каменска-Шахтинского, Зернограда, Таганрога, Новошахтинска и ряда других населенных пунктов разбудил громкий грохот после полуночи. Оказалось, над Ростовской областью были дроны. С помощью системы ПВО и радиоэлектронной борьбы беспилотники подавили и уничтожили. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Минобороны РФ атаку на Ростовскую область назвали террористической
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Пока над донским регионом боролись с 24 БПЛА, атаку отражали и в Брянской области (пять беспилотников), и в Белгородской с Курской областях (по три), в Республике Крым (два беспилотника), а также в Орловской и Воронежской областях (по одному). Общее число дронов достигло почти четырех десятков.

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