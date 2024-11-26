Минобороны РФ назвало ночную атаку БПЛА на Ростовскую область террористической

Пока над донским регионом боролись с 24 БПЛА, атаку отражали и в Брянской области (пять беспилотников), и в Белгородской с Курской областях (по три), в Республике Крым (два беспилотника), а также в Орловской и Воронежской областях (по одному). Общее число дронов достигло почти четырех десятков.