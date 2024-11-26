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Posted 26 ноября, 07:22

Published 26 ноября, 07:22

Modified 26 ноября, 07:24

Updated 26 ноября, 07:24

Синоптики спрогнозировали мокрый снег и дождь в Ростове-на-Дону

Мокрый снег и дождь накроют Ростов-на-Дону

26 ноября 2024, 07:22
Фото: rostovgazeta.ru. Синоптики спрогнозировали мокрый снег и дождь в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону продолжает усиливаться непогода. В ближайшие дни город накроют ливни, снег и ветер, следует из прогноза синоптиков.

Во вторник, 26 ноября, утром и днем ожидается +1…+2 градуса Цельсия, а ночью — 0 градусов. Дождь начнется вечером около 21.00 мск и завершится ближе к 00.00 мск. За это время выпадет примерно 1,9 миллиметра осадков, также может пойти снег. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду.

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В среду, 27 ноября, будет пасмурная погода. Днем температура воздуха достигнет +3 градусов, а ночью — опустится до +1 градуса Цельсия. Дождь и снег ожидаются только в ночное время. За сутки выпадет максимум 0,1 миллиметра осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.

Ранее жители Ростовской области показали, как снег заметает трассы в регионе.

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