Мокрый снег и дождь накроют Ростов-на-Дону

Posted 26 ноября, 07:22
Published 26 ноября, 07:22
Modified 26 ноября, 07:24
Updated 26 ноября, 07:24
Во вторник, 26 ноября, утром и днем ожидается +1…+2 градуса Цельсия, а ночью — 0 градусов. Дождь начнется вечером около 21.00 мск и завершится ближе к 00.00 мск. За это время выпадет примерно 1,9 миллиметра осадков, также может пойти снег. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду.
В среду, 27 ноября, будет пасмурная погода. Днем температура воздуха достигнет +3 градусов, а ночью — опустится до +1 градуса Цельсия. Дождь и снег ожидаются только в ночное время. За сутки выпадет максимум 0,1 миллиметра осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
Ранее жители Ростовской области показали, как снег заметает трассы в регионе.