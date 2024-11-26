Мокрый снег и дождь накроют Ростов-на-Дону

Во вторник, 26 ноября, утром и днем ожидается +1…+2 градуса Цельсия, а ночью — 0 градусов. Дождь начнется вечером около 21.00 мск и завершится ближе к 00.00 мск. За это время выпадет примерно 1,9 миллиметра осадков, также может пойти снег. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду.