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Posted 26 ноября, 10:19

Published 26 ноября, 10:19

Modified 26 ноября, 10:20

Updated 26 ноября, 10:20

Морозы до -19 градусов ударят по Ростовской области в декабре

Морозы до -19 градусов ударят в Ростовской области в декабре

26 ноября 2024, 10:19
Фото: rostovgazeta.ru. Морозы до -19 градусов ударят по Ростовской области в декабре
В течение всего декабря температура воздуха в Ростовской области будет постепенно падать. В последние дни месяца ожидается похолодание до -19 градусов, пишет «Молот» со ссылкой на ведущего синоптика Ростовского гидрометцентра Ольгу Чупрову.

Первая декада декабря будет несильно отличаться по погоде от нынешней. В регионе по-прежнему будут идти дожди и редкий снег, а утром и ночью образовываться туман. Днем температура воздуха прогреется до +1…+6 градусов, а ночью — упадет до -2…+3, местами до -8 градусов.

Во вторые десять дней ожидаются дожди в сочетании с мокрым снегом, а в отдельные дни возможен снег. Днем потеплеет до -2…+3 градусов, а ночью столбики термометров будут показывать до 0…-5, при прояснениях до -13 градусов Цельсия.

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А вот самые злые морозы придутся на 21–31 декабря. Дневная температура составит до 0…-8 градусов, а вот ночная — до -4…-9, в некоторые дни до -14…-19 градусов. В этот период ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.

Добавим, что в декабре сильных снегопадов в Ростовской области не стоит ждать.

Ранее синоптики подготовили прогноз погоды на всю зиму в Ростове-на-Дону.

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