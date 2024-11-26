Морозы до -19 градусов ударят в Ростовской области в декабре

Posted 26 ноября, 10:19
Published 26 ноября, 10:19
Modified 26 ноября, 10:20
Updated 26 ноября, 10:20
Первая декада декабря будет несильно отличаться по погоде от нынешней. В регионе по-прежнему будут идти дожди и редкий снег, а утром и ночью образовываться туман. Днем температура воздуха прогреется до +1…+6 градусов, а ночью — упадет до -2…+3, местами до -8 градусов.
Во вторые десять дней ожидаются дожди в сочетании с мокрым снегом, а в отдельные дни возможен снег. Днем потеплеет до -2…+3 градусов, а ночью столбики термометров будут показывать до 0…-5, при прояснениях до -13 градусов Цельсия.
А вот самые злые морозы придутся на 21–31 декабря. Дневная температура составит до 0…-8 градусов, а вот ночная — до -4…-9, в некоторые дни до -14…-19 градусов. В этот период ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.
Добавим, что в декабре сильных снегопадов в Ростовской области не стоит ждать.
Ранее синоптики подготовили прогноз погоды на всю зиму в Ростове-на-Дону.