Окна в кинотеатре «Юбилейном» в Ростове выбили раньше, чем закончили ремонт

Posted 26 ноября, 05:26
Published 26 ноября, 05:26
Modified 26 ноября, 05:28
Updated 26 ноября, 05:28
На снимках, которые прислали местные жители, видны дыры, зияющие в нескольких окнах. Судя по тому, что стекло выбито частично, можно предположить, что в него что-то целенаправленно бросали.
Кинотеатр на улице Сержантова построен в 1967 году. Когда-то на сеансы приходили почти по тысячи зрителей. В начале XXI века решили восстановить здание, но сроки реконструкции постоянно смещались. В 2015 году его судьба решилась: кинотеатр снесли. Вместо него хотели построить новое здание, но просчитались с финансированием — через пару лет деньги закончились.
Власти Ростова, владеющие акциями нового киноконцертного комплекса «Юбилейный» напополам с инвестором, требовали от последнего продолжать работы. Еще через два года, в 2019-м, Арбитражный суд обязал инвестора возобновить строительство, но компания успешно обжаловала это решение.
С тех пор сроки оказались сорваны больше пяти раз. В марте 2024 года ДИЗО смог отсудить за это у подрядчика 228 тысяч рублей через Арбитражный суд. Недостроенное здание тем временем пустует, превращаясь в очередной долгострой.