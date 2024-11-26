Окна в кинотеатре «Юбилейном» в Ростове выбили раньше, чем закончили ремонт

Кинотеатр на улице Сержантова построен в 1967 году. Когда-то на сеансы приходили почти по тысячи зрителей. В начале XXI века решили восстановить здание, но сроки реконструкции постоянно смещались. В 2015 году его судьба решилась: кинотеатр снесли. Вместо него хотели построить новое здание, но просчитались с финансированием — через пару лет деньги закончились.