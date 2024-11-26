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Posted 26 ноября, 05:26

Published 26 ноября, 05:26

Modified 26 ноября, 05:28

Updated 26 ноября, 05:28

Окна в кинотеатре «Юбилейном» в Ростове выбили раньше, чем закончили ремонт

Окна в кинотеатре «Юбилейном» в Ростове выбили раньше, чем закончили ремонт

26 ноября 2024, 05:26
Фото: 1MI. Окна в кинотеатре «Юбилейном» в Ростове выбили раньше, чем закончили ремонт
Многострадальный кинотеатр «Юбилейный» не успели отреставрировать, как уже нужно менять окна. Неизвестные разбили стекла на первых двух этажах, сообщают читатели RostovGazeta.

На снимках, которые прислали местные жители, видны дыры, зияющие в нескольких окнах. Судя по тому, что стекло выбито частично, можно предположить, что в него что-то целенаправленно бросали.

Кинотеатр на улице Сержантова построен в 1967 году. Когда-то на сеансы приходили почти по тысячи зрителей. В начале XXI века решили восстановить здание, но сроки реконструкции постоянно смещались. В 2015 году его судьба решилась: кинотеатр снесли. Вместо него хотели построить новое здание, но просчитались с финансированием — через пару лет деньги закончились.

Окна в кинотеатре «Юбилейном» в Ростове выбили раньше, чем закончили ремонтОкна в кинотеатре «Юбилейном» в Ростове выбили раньше, чем закончили ремонт
Окна в кинотеатре «Юбилейном» в Ростове выбили раньше, чем закончили ремонт. Фото: rostovgazeta.ru
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Власти Ростова, владеющие акциями нового киноконцертного комплекса «Юбилейный» напополам с инвестором, требовали от последнего продолжать работы. Еще через два года, в 2019-м, Арбитражный суд обязал инвестора возобновить строительство, но компания успешно обжаловала это решение.

С тех пор сроки оказались сорваны больше пяти раз. В марте 2024 года ДИЗО смог отсудить за это у подрядчика 228 тысяч рублей через Арбитражный суд. Недостроенное здание тем временем пустует, превращаясь в очередной долгострой.

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