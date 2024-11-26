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Posted 26 ноября, 15:01

Published 26 ноября, 15:01

Modified 26 ноября, 15:03

Updated 26 ноября, 15:03

Онлайн-площадка поможет РЖД искать сотрудников

Онлайн-площадка поможет РЖД искать сотрудников

26 ноября 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney.
Авито Работа и «Российские железные дороги» (РЖД) начали совместную рекламную кампанию, направленную на привлечение кадров для производственных профессий.

Комплекс мероприятий включает наружную и онлайн-рекламу в пяти крупных российских городах: Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже и Саратове.

В Авито сообщили, что осенью 2024 года на платформе было размещено свыше 200 новых вакансий от ОАО «РЖД». Работодатель ищет помощников машиниста, монтажников пути, электромехаников, сигналистов, дежурных по станции и специалистов других профессий. Компания предлагает не только высокий заработок, но и бесплатное обучение более чем по 100 специальностям в своих учебных центрах, а также высокие стипендии и предоставление жилья на период обучения.

Для поиска сотрудников компания использует наружную рекламу, а также инструменты Авито, в том числе медийные баннеры, рассылки и сторис.

Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов отметил активное развитие отрасли железнодорожных перевозок в России. По его словам, данный процесс требует привлечения специалистов различных квалификаций. В условиях нехватки кадров платформа настроена на сотрудничество с бизнесом, чтобы более эффективно информировать соискателей о возможностях трудоустройства и карьерных изменений в востребованных направлениях.

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