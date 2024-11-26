Онлайн-площадка поможет РЖД искать сотрудников

В Авито сообщили, что осенью 2024 года на платформе было размещено свыше 200 новых вакансий от ОАО «РЖД». Работодатель ищет помощников машиниста, монтажников пути, электромехаников, сигналистов, дежурных по станции и специалистов других профессий. Компания предлагает не только высокий заработок, но и бесплатное обучение более чем по 100 специальностям в своих учебных центрах, а также высокие стипендии и предоставление жилья на период обучения.