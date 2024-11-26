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Posted 26 ноября, 04:29

Published 26 ноября, 04:29

Modified 26 ноября, 04:29

Updated 26 ноября, 04:29

Опасная китайская грузовая техника распространяется по РФ

Опасная китайская грузовая техника распространяется по РФ

26 ноября 2024, 04:29
Фото: Изображение Midjourney.
В октябре этого года на российском рынке было продано 13 246 грузовиков, что на 28,8% больше, чем в сентябре. Об этом сообщает агентство «Автостат». При этом 65% от общего объема продаж составляют китайские грузовики.

Появление неизвестных китайских брендов вызывает обеспокоенность у инженеров, таможенников и государственных структур.

В прошлом году в НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» провели испытания китайских коммерческих автомобилей категории N3 в рамках техрегламента Таможенного союза 018/2011. Испытания выявили множество нарушений по разным параметрам, и результаты были переданы во ФГУП «НАМИ» и Росстандарт. Об этом пишет ridus.ru.

Основные проблемы, в частности, связаны с несоответствием международным стандартам безопасности тормозных систем и рулевого управления. Испытания показали низкую эффективность торможения на передней оси: тормозной путь составил 47 метров, тогда как стандарт требует 34 метров.

Также вызывают опасения проблемы с управляемостью. Были зафиксированы отклонения в работе рулевой системы при неработающем усилителе руля и входе в поворот с радиусом 20 метров на скорости 10 км/ч. Также выявлены нарушения в части усилия на рулевом колесе и несоответствия нормам в работе систем впуска и выпуска.

Вопросы возникли и по пассивной безопасности. Они касаются задней и боковой защиты, а также внешних выступов. Замечания связаны с несоответствием требованиям геометрических размеров задней противоподкатной и боковой защиты, что может быть опасно в аварийной ситуации. Выявлены выступающие части конструкции, представляющие угрозу для других участников движения.

Анализ выявленных нарушений показывает различия между сертифицированным типом транспортного средства и фактической техникой, ввозимой в Россию. Фактически импортируемая техника не соответствует нормам ЕЭК ООН.

Для решения проблемы разработан проект изменений к Постановлению Правительства РФ № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства», предусматривающий идентификацию импортируемой техники. Проект прошел публичное обсуждение и с 2023 года находится на согласовании.

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