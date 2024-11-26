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Posted 26 ноября, 17:47

Published 26 ноября, 17:47

Modified 26 ноября, 17:49

Updated 26 ноября, 17:49

Осужденному экс-прокурору Железнодорожного района Ростова-на-Дону уменьшили срок лишения свободы

Осужденному экс-прокурору Железнодорожного района Ростова смягчили срок

26 ноября 2024, 17:47
Фото: 1MI. Осужденному экс-прокурору Железнодорожного района Ростова-на-Дону уменьшили срок лишения свободы
Осужденному экс-прокурору Железнодорожного района Ростова-на-Дону уменьшили срок лишения свободы, сообщает «Блокнот Ростов».

В сентябре Пролетарский районный суд вынес приговор экс-прокурору Железнодорожного района Ростова Александру Алексееву. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Суд тогда назначил ему наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Экс-прокурор района Ростова обжаловал приговор по делу о мошенничестве
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Ростовский областной суд пересмотрел приговор и смягчил его до 3 лет и 8 месяцев колонии.

Уголовное дело в отношении Алексеева открыли в апреле этого года. Изначально ему вменяли более тяжкую статью — «Получение взятки в крупном размере». Затем её изменили на «Покушение на мошенничество». Следователи доказали, что экс-прокурор Алексеев через «посредников» предлагал фигуранту одного из дел заплатить ему один миллион рублей за помощь в избегании ареста.

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