Осужденному экс-прокурору Железнодорожного района Ростова смягчили срок

Posted 26 ноября, 17:47
Published 26 ноября, 17:47
Modified 26 ноября, 17:49
Updated 26 ноября, 17:49
В сентябре Пролетарский районный суд вынес приговор экс-прокурору Железнодорожного района Ростова Александру Алексееву. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Суд тогда назначил ему наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы.
Ростовский областной суд пересмотрел приговор и смягчил его до 3 лет и 8 месяцев колонии.
Уголовное дело в отношении Алексеева открыли в апреле этого года. Изначально ему вменяли более тяжкую статью — «Получение взятки в крупном размере». Затем её изменили на «Покушение на мошенничество». Следователи доказали, что экс-прокурор Алексеев через «посредников» предлагал фигуранту одного из дел заплатить ему один миллион рублей за помощь в избегании ареста.