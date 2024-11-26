Осужденному экс-прокурору Железнодорожного района Ростова смягчили срок

Уголовное дело в отношении Алексеева открыли в апреле этого года. Изначально ему вменяли более тяжкую статью — «Получение взятки в крупном размере». Затем её изменили на «Покушение на мошенничество». Следователи доказали, что экс-прокурор Алексеев через «посредников» предлагал фигуранту одного из дел заплатить ему один миллион рублей за помощь в избегании ареста.