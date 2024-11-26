Отец убитого младенца в Таганроге был судим по тяжким статьям. Что ещё о нём известно

Posted 26 ноября, 17:23
Published 26 ноября, 17:23
Modified 26 ноября, 17:25
Updated 26 ноября, 17:25
Жестокая расправа произошла 24 ноября в Таганроге. Местная жительница, будучи пьяной, избила своих шестимесячных сыновей-близнецов. Затем она положила их в переноски и отнесла в магазин. Сотрудники магазина вызвали скорую. Врачи констатировали смерть одного из мальчиков, другого в тяжёлом состоянии госпитализировали.
Удалось выяснить, что матери близнецов 20 ноября исполнилось 35 лет. Она страдала от алкоголизма. Женщину уже привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С октября она состояла на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
Отец детей — 56-летний сожитель женщины. Ранее он был неоднократно судим — в том числе за убийство, хранение оружия, грабёж. Официально мужчина не работал. Какой был источник дохода у семьи, до конца не ясно.
Женщина была в нетрезвом состоянии даже в момент задержания. По словам очевидцев, её сожитель не знал о том, как она поступила с детьми, потому что не находился тогда дома. Найдя малышей в магазине, он плакал.
Подозреваемой предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Свою вину в расправе и избиении она признала.