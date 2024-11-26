Пентхаус за 70 млн рублей нашли у задержанного замгубернатора Ростовской области

Posted 26 ноября, 19:39
Published 26 ноября, 19:39
Modified 26 ноября, 19:41
Updated 26 ноября, 19:41
Судя по декларации доходов за 2021 год, столько Кушнарев зарабатывал вместе с супругой за 5 лет (3,2 миллиона рублей — Виталий Васильевич и 11,4 миллиона — его жена).
В собственности замгубернатора была элитная квартира площадью больше 170 квадратных метров и еще одна квартира поменьше (118 квадратных метров) — в аренде. Из машин он владел только BMW X5.
Все остальное имущество записано на супругу: административные здания, крупные участки земель под строительство и даже туалет площадью 65 квадратных метров. В числе транспорта был Mini Cooper и BMW 650i.
Также СМИ сообщает, что жена чиновника является председателем правления премиум-поселка «Парковый».
Как сообщала RostovGazeta, Виталия Кушнарева задержали 24 ноября и предъявили обвинение в получении очень крупной взятки (27 миллионов рублей). Официально причину задержания не назвали, но в правительстве Ростовской области информацию о задержании подтвердили.
Вместе с главой Минтранса был задержан и его заместитель Дмитрий Мамелко, однако последнего отпустили в тот же день.