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Posted 26 ноября, 19:39

Published 26 ноября, 19:39

Modified 26 ноября, 19:41

Updated 26 ноября, 19:41

Пентхаус за 70 млн рублей нашли у задержанного замгубернатора Ростовской области

Пентхаус за 70 млн рублей нашли у задержанного замгубернатора Ростовской области

26 ноября 2024, 19:39
Фото: нейросеть. Пентхаус за 70 млн рублей нашли у задержанного замгубернатора Ростовской области
У замгубернатора — главы Минтранса Ростовской области Виталия Кушнарева нашли пентхаус. Как сообщает «АиФ» со ссылкой на telegram-канал SHOT, просторное жилье с панорамным балконом стоит порядка 70 миллионов рублей.

Судя по декларации доходов за 2021 год, столько Кушнарев зарабатывал вместе с супругой за 5 лет (3,2 миллиона рублей — Виталий Васильевич и 11,4 миллиона — его жена).

В собственности замгубернатора была элитная квартира площадью больше 170 квадратных метров и еще одна квартира поменьше (118 квадратных метров) — в аренде. Из машин он владел только BMW X5.

Все остальное имущество записано на супругу: административные здания, крупные участки земель под строительство и даже туалет площадью 65 квадратных метров. В числе транспорта был Mini Cooper и BMW 650i.

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Также СМИ сообщает, что жена чиновника является председателем правления премиум-поселка «Парковый».

Как сообщала RostovGazeta, Виталия Кушнарева задержали 24 ноября и предъявили обвинение в получении очень крупной взятки (27 миллионов рублей). Официально причину задержания не назвали, но в правительстве Ростовской области информацию о задержании подтвердили.

Вместе с главой Минтранса был задержан и его заместитель Дмитрий Мамелко, однако последнего отпустили в тот же день.

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