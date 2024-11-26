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Posted 26 ноября, 18:10

Published 26 ноября, 18:10

Modified 26 ноября, 18:12

Updated 26 ноября, 18:12

Мать двух новорождённых близнецов, подозреваемая в убийстве одного из них и покушении на другого, находилась в запое

Подозреваемая в убийстве младенца в Таганроге находилась в четырёхдневном запое

26 ноября 2024, 18:10
Фото: 1MI. Мать двух новорождённых близнецов, подозреваемая в убийстве одного из них и покушении на другого, находилась в запое
Мать двух новорождённых близнецов, подозреваемая в убийстве одного из них и покушении на другого, находилась в запое, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах.

Трагедия произошла 24 ноября. Жительница Таганрога, будучи пьяной, избила двух своих шестимесячных сыновей-близнецов. Затем она положила малышей в переноски и отнесла в магазин. Его сотрудники вызвали на место скорую помощь. Врачи констатировали смерть одного из младенцев, а второго госпитализировали.

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По данным следователей, женщина в момент расправы находилась в четырёхдневном запое. 20 ноября она отмечала своё 35-летие.

В ПДН она стоит на учёте как плохой родитель. Её сожитель, отец мальчиков, ранее был судим по тяжким статьям. Он подрабатывал разнорабочим, пока женщина сидела с детьми. В день трагедии они поругались. Мужчина ушёл из дома, оставив сожительницу одну с мальчиками.

«Она ходила под дождём, невнятное там бормотала, и дошла до магазина „Пивной ковчег“, оставила там переноску и стала просить зарядку на телефон. Туда же муж приехал, ему знакомые звонили и говорили, что она шатается по району с детьми», — сообщает источник издания.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

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