Подозреваемая в убийстве младенца в Таганроге находилась в четырёхдневном запое

Posted 26 ноября, 18:10
Published 26 ноября, 18:10
Modified 26 ноября, 18:12
Updated 26 ноября, 18:12
Трагедия произошла 24 ноября. Жительница Таганрога, будучи пьяной, избила двух своих шестимесячных сыновей-близнецов. Затем она положила малышей в переноски и отнесла в магазин. Его сотрудники вызвали на место скорую помощь. Врачи констатировали смерть одного из младенцев, а второго госпитализировали.
По данным следователей, женщина в момент расправы находилась в четырёхдневном запое. 20 ноября она отмечала своё 35-летие.
В ПДН она стоит на учёте как плохой родитель. Её сожитель, отец мальчиков, ранее был судим по тяжким статьям. Он подрабатывал разнорабочим, пока женщина сидела с детьми. В день трагедии они поругались. Мужчина ушёл из дома, оставив сожительницу одну с мальчиками.
«Она ходила под дождём, невнятное там бормотала, и дошла до магазина „Пивной ковчег“, оставила там переноску и стала просить зарядку на телефон. Туда же муж приехал, ему знакомые звонили и говорили, что она шатается по району с детьми», — сообщает источник издания.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.