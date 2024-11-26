Подозреваемая в убийстве младенца в Таганроге находилась в четырёхдневном запое

В ПДН она стоит на учёте как плохой родитель. Её сожитель, отец мальчиков, ранее был судим по тяжким статьям. Он подрабатывал разнорабочим, пока женщина сидела с детьми. В день трагедии они поругались. Мужчина ушёл из дома, оставив сожительницу одну с мальчиками.