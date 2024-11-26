Политолог рассказал, почему задержание главы Минтранса в Ростове всех шокировало

Политолог напоминает, что Кушнарев занимал высокие посты. Он был и сити-менеджером Ростова, и депутатом Госдумы.

Напомним, что 24 ноября были задержаны глава Минтранса Виталий Кушнарев и его зам.

Политолог высказывает мнение, что в период СВО борьба с коррупцией стала более видимой.

Спикер полагает, что ситуация с уголовным делом, видимо, открывает какие-то другие стороны политической деятельности руководителя такого ранга.

«Скованные одной цепью»: почему в Ростовской области не победить коррупцию

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