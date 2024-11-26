Политолог рассказал, почему задержание главы Минтранса в Ростове всех шокировало

Posted 26 ноября, 10:13
Published 26 ноября, 10:13
Modified 26 ноября, 17:24
Updated 26 ноября, 17:24
Напомним, что 24 ноября были задержаны глава Минтранса Виталий Кушнарев и его зам.
Политолог напоминает, что Кушнарев занимал высокие посты. Он был и сити-менеджером Ростова, и депутатом Госдумы.
«На мой взгляд, Виталий Васильевич отметился весьма серьезными успехами. Именно при нем, когда он был на посту главы администрации Ростова, убрали ларек Бояркина, ограничили застройку в историческом центре, появился парк Левобережный, на достойном уровне провели Чемпионат мира. Да, были вопросы по транспортной реформе. Но лично я не считаю ее провальной», — отмечает Александр Сухарь.
Спикер полагает, что ситуация с уголовным делом, видимо, открывает какие-то другие стороны политической деятельности руководителя такого ранга.
«Говорить что-то конкретное пока сложно — идет следствие. Стало ли задержание министра транспорта шоком для донских чиновников — большой вопрос. Так или иначе, работа по коррупционным делам ведется в нашем регионе давно. И мы уже видели в разное время дела в отношении чиновников регионального уровня. Например, Быковская, Сидаш и ряд других уголовных дел», — комментирует эксперт.
Политолог высказывает мнение, что в период СВО борьба с коррупцией стала более видимой.
«Потому что, когда страна сражается, фактически, за свое выживание, коррупция сродни государственной измене», — резюмирует политолог.