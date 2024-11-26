Пожилая женщина выпала из пассажирского автобуса в Ростове-на-Дону

ЧП произошло на одной из остановок на проспекте Михаила Нагибина. Пенсионерка выпала из автобуса №83, когда водитель резко начал движение. По предварительным данным, он не убедился, что все пассажиры зашли в транспорт. Тогда внутри находилось около десяти человек.