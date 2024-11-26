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Posted 26 ноября, 15:44

Published 26 ноября, 15:44

Modified 26 ноября, 16:24

Updated 26 ноября, 16:24

85-летняя женщина выпала из автобуса №83 в Ростове

Пожилая женщина выпала из пассажирского автобуса в Ростове-на-Дону

26 ноября 2024, 15:44
Фото: для иллюстрации. 1MI. 85-летняя женщина выпала из автобуса №83 в Ростове
85-летняя женщина выпала из автобуса №83 в Ростове-на-Дону, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

ЧП произошло на одной из остановок на проспекте Михаила Нагибина. Пенсионерка выпала из автобуса №83, когда водитель резко начал движение. По предварительным данным, он не убедился, что все пассажиры зашли в транспорт. Тогда внутри находилось около десяти человек.

Пенсионерка выпала из автобуса №83, когда водитель резко начал движение.Пенсионерка выпала из автобуса №83, когда водитель резко начал движение.
Пенсионерка выпала из автобуса №83, когда водитель резко начал движение.. Фото: Управлении ГАИ по Ростовской области

Пожилая женщина получила травмы и сейчас находится в больнице.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства дорожного происшествия.

Ранее водитель автобуса в Ростове-на-Дону избил пассажира, не оплатившего проезд. Драка завязалась рядом с остановкой «Детский комбинат» на улице Менжинского.

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