Пожилая женщина выпала из пассажирского автобуса в Ростове-на-Дону

Posted 26 ноября, 15:44
Published 26 ноября, 15:44
Modified 26 ноября, 16:24
Updated 26 ноября, 16:24
ЧП произошло на одной из остановок на проспекте Михаила Нагибина. Пенсионерка выпала из автобуса №83, когда водитель резко начал движение. По предварительным данным, он не убедился, что все пассажиры зашли в транспорт. Тогда внутри находилось около десяти человек.
Пожилая женщина получила травмы и сейчас находится в больнице.
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства дорожного происшествия.
Ранее водитель автобуса в Ростове-на-Дону избил пассажира, не оплатившего проезд. Драка завязалась рядом с остановкой «Детский комбинат» на улице Менжинского.