Предприятие-фантом по производству сливочного масла нашли в Ростовской области

Для того, чтобы проверить деятельность предприятия, сотрудники Россельхознадзора лично посетили площадку и установили, что там не ведется производство и переработка молочной продукции. Выяснилось, что предприятие является фантомом. На нем был легализован выпуск и продажа продукции неизвестного происхождения, что является экономическим преступлением.