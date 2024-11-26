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Posted 26 ноября, 11:00

Published 26 ноября, 11:00

Modified 26 ноября, 11:02

Updated 26 ноября, 11:02

Предприятие-фантом по производству сливочного масла нашли в Ростовской области

Предприятие-фантом по производству сливочного масла нашли в Ростовской области

26 ноября 2024, 11:00
Фото: Unsplash. Предприятие-фантом по производству сливочного масла нашли в Ростовской области
В Ростовской области действовала фантомная площадка, на которой производилось сливочное масло неизвестного происхождения, сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

В ноябре 2024 года при проверке данных ветеринарных сопроводительных документов искусственный интеллект программы «Меркурий» обнаружил фантомное предприятие в Тацинском районе Ростовской области. Так, площадка произвела 10,1 тонны сливочного масла. Однако при анализе транзакции было выявлено, что продукция указана без привязки сырья. Из-за чего специалисты ведомства не смогли отследить цепочку производства товара.

Для того, чтобы проверить деятельность предприятия, сотрудники Россельхознадзора лично посетили площадку и установили, что там не ведется производство и переработка молочной продукции. Выяснилось, что предприятие является фантомом. На нем был легализован выпуск и продажа продукции неизвестного происхождения, что является экономическим преступлением.

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Добавим, что владелец предприятия заявил, что он не причастен к оформлению ветеринарных сопоставительных документов. Специалисты изъяли продукцию, а предпринимателю порекомендовали обратиться в полицию.

Ранее в Ростовской области нашли фантомное предприятие, производящее мед.

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