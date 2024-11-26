Председателю СК России передадут доклад по делу убийства младенца в Таганроге

Posted 26 ноября, 14:29
Published 26 ноября, 14:29
Modified 26 ноября, 14:31
Updated 26 ноября, 14:31
Председатель Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования преступления, связанного с убийством и избиением детей в Ростовской области. Руководитель СУ СК России по Ростовской области Аслан Хуаде расскажет также о всех выясненных обстоятельствах.
В данный момент следователи проверяют дело, связанное с убийством и попыткой убийства двух полугодовалых младенцев.
Напомним, что подозреваемой является их мать, которую уже задержали. По предварительной информации, она, будучи пьяной, нанесла серьезные травмы своим двум детям. Подробнее — в материале RostovGazeta.