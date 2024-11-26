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Posted 26 ноября, 14:29

Published 26 ноября, 14:29

Modified 26 ноября, 14:31

Updated 26 ноября, 14:31

Председателю СК России передадут доклад по делу убийства малыша в Таганроге

Председателю СК России передадут доклад по делу убийства младенца в Таганроге

26 ноября 2024, 14:29
Фото: Pxhere. Председателю СК России передадут доклад по делу убийства малыша в Таганроге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования убийства полугодовалого малыша и травмировании его брата. Об этом сообщили на сайте СК России по Ростовской области.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования преступления, связанного с убийством и избиением детей в Ростовской области. Руководитель СУ СК России по Ростовской области Аслан Хуаде расскажет также о всех выясненных обстоятельствах.

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В данный момент следователи проверяют дело, связанное с убийством и попыткой убийства двух полугодовалых младенцев.

Напомним, что подозреваемой является их мать, которую уже задержали. По предварительной информации, она, будучи пьяной, нанесла серьезные травмы своим двум детям. Подробнее — в материале RostovGazeta.

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