Работу общественного транспорта изменят в Ростове-на-Дону 27 ноября

Posted 26 ноября, 16:21
Published 26 ноября, 16:21
Modified 26 ноября, 16:23
Updated 26 ноября, 16:23
Матч начнётся на «Ростов-Арене» в 20:30. Из-за наплыва болельщиков вечером организован дополнительный график автобусов № 39. Они будут следовать по укороченной схеме до «Аллеи Ростов-Арена».
Также добраться туда можно на автобусах № 8, 49, 65а и 75.
С 18:30 до 23:00 продлят до «Мегамага» маршруты автобусов № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83. Они будут заезжать и к остановке «Аллея Ростов-Арена».
Дополнительные единицы транспорта выйдут на обслуживание автобусов № 35, 42, 1А. Они также смогут отвезти на стадион или забрать после игры болельщиков.