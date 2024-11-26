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Posted 26 ноября, 16:21

Published 26 ноября, 16:21

Modified 26 ноября, 16:23

Updated 26 ноября, 16:23

Вечером 27 ноября в городе поменяется схема движения автобусов из-за матча «Ростова» и «Спартака»

Работу общественного транспорта изменят в Ростове-на-Дону 27 ноября

26 ноября 2024, 16:21
Фото: 1MI. Вечером 27 ноября в городе поменяется схема движения автобусов из-за матча «Ростова» и «Спартака»
Вечером 27 ноября в городе поменяется схема движения автобусов из-за матча «Ростова» и «Спартака», сообщили в горадминистрации.

Матч начнётся на «Ростов-Арене» в 20:30. Из-за наплыва болельщиков вечером организован дополнительный график автобусов № 39. Они будут следовать по укороченной схеме до «Аллеи Ростов-Арена».

Также добраться туда можно на автобусах № 8, 49, 65а и 75.

С 18:30 до 23:00 продлят до «Мегамага» маршруты автобусов № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83. Они будут заезжать и к остановке «Аллея Ростов-Арена».

Дополнительные единицы транспорта выйдут на обслуживание автобусов № 35, 42, 1А. Они также смогут отвезти на стадион или забрать после игры болельщиков.

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Ранее сообщалось, что ФК «Ростов» потратит на услуги стюардов более трёх миллионов рублей.

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