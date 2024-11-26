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Posted 26 ноября, 08:47

Published 26 ноября, 08:47

Modified 26 ноября, 08:49

Updated 26 ноября, 08:49

Краснокнижного хищника нашли под подъездом жилого дома в Батайске

Редкого хищника нашли под подъездом жилого дома в Батайске

26 ноября 2024, 08:47
Фото: wikimedia.org. Краснокнижного хищника нашли под подъездом жилого дома в Батайске
Жительница Батайска увидела у подъезда необычную птицу, которая оказалась птенцом белого степного луня, сообщает телеграм-канал «Батайск город».

Женщина заметила около своего дома птицу, которая очень сильно напомнила ей сову. Батайчанка не бросила пернатого и взяла его к себе в квартиру. Семья поместила птицу в клетку и посадила на балкон, чтобы до нее не добрались кошки. Женщина срочно начала искать для пташки безопасное место и решила отвести ее в приют для хищных птиц в Ростове-на-Дону.

Орнитологи рассказали, что это вовсе не сова, а редкий белый степной лунь. Это хищная птица, которая находится на особой диете: грызуны, ящерицы, мелкие птицы, лягушки, небольшие змеи и крупными насекомые. Жительница Батайска сделала пожертвование в размере трех тысяч рублей и оставила птицу.

Видео: /t.me/batayskgorod.
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Фото: /t.me/batayskgorod

Добавим, что несмотря на широкий ареал обитания, популяция степного луня постепенно сокращается. Он внесен в Красную книгу России как «вид с сокращающейся численностью». Сейчас есть территории, где найти этих птиц очень сложно.

Ранее ученый сообщил о вымирании ушастых ежей в Ростовской области.

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