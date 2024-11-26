Редкого хищника нашли под подъездом жилого дома в Батайске

Posted 26 ноября, 08:47
Published 26 ноября, 08:47
Modified 26 ноября, 08:49
Updated 26 ноября, 08:49
Женщина заметила около своего дома птицу, которая очень сильно напомнила ей сову. Батайчанка не бросила пернатого и взяла его к себе в квартиру. Семья поместила птицу в клетку и посадила на балкон, чтобы до нее не добрались кошки. Женщина срочно начала искать для пташки безопасное место и решила отвести ее в приют для хищных птиц в Ростове-на-Дону.
Орнитологи рассказали, что это вовсе не сова, а редкий белый степной лунь. Это хищная птица, которая находится на особой диете: грызуны, ящерицы, мелкие птицы, лягушки, небольшие змеи и крупными насекомые. Жительница Батайска сделала пожертвование в размере трех тысяч рублей и оставила птицу.
Добавим, что несмотря на широкий ареал обитания, популяция степного луня постепенно сокращается. Он внесен в Красную книгу России как «вид с сокращающейся численностью». Сейчас есть территории, где найти этих птиц очень сложно.
Ранее ученый сообщил о вымирании ушастых ежей в Ростовской области.