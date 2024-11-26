Редкого хищника нашли под подъездом жилого дома в Батайске

Женщина заметила около своего дома птицу, которая очень сильно напомнила ей сову. Батайчанка не бросила пернатого и взяла его к себе в квартиру. Семья поместила птицу в клетку и посадила на балкон, чтобы до нее не добрались кошки. Женщина срочно начала искать для пташки безопасное место и решила отвести ее в приют для хищных птиц в Ростове-на-Дону.