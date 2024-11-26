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Posted 26 ноября, 11:07

Published 26 ноября, 11:07

Modified 26 ноября, 11:09

Updated 26 ноября, 11:09

Жительнице Ростова-на-Дону продали конфеты с живой начинкой

«Съела четыре штуки!»: жительнице Ростова-на-Дону продали конфеты с живой начинкой

26 ноября 2024, 11:07
Фото: 1MI. Жительнице Ростова-на-Дону продали конфеты с живой начинкой

Жительнице Ростова-на-Дону продали конфеты с живой начинкой

В Ростове-на-Дону женщина приобрела шоколадные конфеты и обнаружила в них червей. Об этом ростовчанка рассказала телеграм-каналу «Подслушано в Ростове-на-Дону».

Неприятный случай произошел 25 ноября в Ростове-на-Дону. Женщина купила в местном магазине мешок конфет и решила попить с ними чай. Чтобы не испачкать пальцы, она решила не снимать обертку полностью. И когда ростовчанка откусила конфету, то увидела в ней червя, который внешне напоминает опарыша.

«Откусила и вдруг обнаружила в ней…жителя конфеты! Перед этой конфетой я съела еще четыре штуки», — пишет покупательница.

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Фото: телеграм-канал «Подслушано в Ростове-на-Дону»

Жители Ростова-на-Дону отнеслись к ситуации с юмором: «Ну все правильно. Конфета с мясом».

«Это житель орешка в конфете», — добавил пользователь.

«Жадина! Такой маленький, а сколько съел», — подметил подписчик.

Ранее кишащие червями конфеты-батончики продали ростовчанке в «Магните».

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