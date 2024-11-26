«Съела четыре штуки!»: жительнице Ростова-на-Дону продали конфеты с живой начинкой

Неприятный случай произошел 25 ноября в Ростове-на-Дону. Женщина купила в местном магазине мешок конфет и решила попить с ними чай. Чтобы не испачкать пальцы, она решила не снимать обертку полностью. И когда ростовчанка откусила конфету, то увидела в ней червя, который внешне напоминает опарыша.