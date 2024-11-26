«Съела четыре штуки!»: жительнице Ростова-на-Дону продали конфеты с живой начинкой

Posted 26 ноября, 11:07
Published 26 ноября, 11:07
Modified 26 ноября, 11:09
Updated 26 ноября, 11:09
Неприятный случай произошел 25 ноября в Ростове-на-Дону. Женщина купила в местном магазине мешок конфет и решила попить с ними чай. Чтобы не испачкать пальцы, она решила не снимать обертку полностью. И когда ростовчанка откусила конфету, то увидела в ней червя, который внешне напоминает опарыша.
«Откусила и вдруг обнаружила в ней…жителя конфеты! Перед этой конфетой я съела еще четыре штуки», — пишет покупательница.
Жители Ростова-на-Дону отнеслись к ситуации с юмором: «Ну все правильно. Конфета с мясом».
«Это житель орешка в конфете», — добавил пользователь.
«Жадина! Такой маленький, а сколько съел», — подметил подписчик.
Ранее кишащие червями конфеты-батончики продали ростовчанке в «Магните».