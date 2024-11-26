Шахту «Ростовская» признали банкротом из-за долгов в 318 миллионов рублей

Posted 26 ноября, 14:30
Published 26 ноября, 14:30
Modified 26 ноября, 14:32
Updated 26 ноября, 14:32
«Ростовская» обратилась с заявлением о собственном банкротстве весной этого года. Шахта задолжала кредиторам 318,9 миллиона рублей. Её потребовали признать несостоятельной. Тогда же была введена процедура наблюдения.
Теперь ООО «Шахта Ростовская» официально признала банкротом. Инициирована процедура конкурсного производства.
Предприятие располагается в Гуково. Сервис «Спарк» сообщает, по последним данным, убытки шахты превышают 90 миллионов рублей.
Ранее в Ростовской области суд приостановил работу шахты «Октябрьская-Южная» из-за грубых нарушений.