Силовики нагрянули с рейдами на стройки Ростова-на-Дону и Азова. Что произошло?

Posted 26 ноября, 13:22
Published 26 ноября, 13:22
Modified 26 ноября, 13:24
Updated 26 ноября, 13:24
В ходе рейда в Кировском районе Ростова и в Азове силовики обнаружили 10 иностранцев, за которыми было выявлено 13 нарушений законодательства. Некоторые мигранты не соблюдали режим пребывания в стране, большинство из них незаконно работали, один нарушил срок обращения за патентом.
Кроме этого, правоохранительные органы установили, что нелегальным мигрантам предоставляли жилье. «По результатам рейда принято девять решений о запрете въезда на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет», — сказано в сообщении.
Ранее RostovGazeta сообщала о рейде в Ростовской области, в результате которого одного из иностранцев выслали из России на 50 лет.