Силовики нагрянули с рейдами на стройки Ростова-на-Дону и Азова. Что произошло?

В ходе рейда в Кировском районе Ростова и в Азове силовики обнаружили 10 иностранцев, за которыми было выявлено 13 нарушений законодательства. Некоторые мигранты не соблюдали режим пребывания в стране, большинство из них незаконно работали, один нарушил срок обращения за патентом.