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Posted 26 ноября, 13:22

Published 26 ноября, 13:22

Modified 26 ноября, 13:24

Updated 26 ноября, 13:24

В Ростовской области поймали 10 нелегальных мигрантов

Силовики нагрянули с рейдами на стройки Ростова-на-Дону и Азова. Что произошло?

26 ноября 2024, 13:22
Фото: 1MI. В Ростовской области поймали 10 нелегальных мигрантов

Силовики нагрянули с рейдами на стройки Ростова-на-Дону и Азова

Правоохранительные органы провели проверку соблюдения миграционного законодательства в Ростове и Азове, сообщает региональное ГУ МВД.

В ходе рейда в Кировском районе Ростова и в Азове силовики обнаружили 10 иностранцев, за которыми было выявлено 13 нарушений законодательства. Некоторые мигранты не соблюдали режим пребывания в стране, большинство из них незаконно работали, один нарушил срок обращения за патентом.

Кроме этого, правоохранительные органы установили, что нелегальным мигрантам предоставляли жилье. «По результатам рейда принято девять решений о запрете въезда на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет», — сказано в сообщении.

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Видео: МВД РФ по Ростовской области. В Ростовской области поймали 10 нелегальных мигрантов

Ранее RostovGazeta сообщала о рейде в Ростовской области, в результате которого одного из иностранцев выслали из России на 50 лет.

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