Следователи ходатайствуют об аресте замгубернатора Ростовской области Кушнарёва

Posted 26 ноября, 12:38
Published 26 ноября, 12:38
Modified 26 ноября, 12:40
Updated 26 ноября, 12:40
Суд в скором времени должен избрать меру пресечения замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарёву. Соответствующее ходатайство направят следственные органы. Основанием для этого станет возбуждение уголовного дела.
24 ноября высокопоставленного чиновника задержали при получении взятки в почти 30 миллионов рублей.
Официально об аресте замгубернатора пока не сообщалось.
Ранее стало известно, что происходит в Минтрансе Ростовской области после задержания главы.