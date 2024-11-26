Стало известно о состоянии младенца, избитого до полусмерти матерью в Таганроге

Posted 26 ноября, 16:45
Published 26 ноября, 16:45
Modified 26 ноября, 16:47
Updated 26 ноября, 16:47
Малыш с травмами был доставлен в больницу Таганрога 24 ноября. Ребёнок до сих пор находится в тяжёлом состоянии. 26 ноября его планировали перевести на лечение в Ростов-на-Дону.
Трагедия развернулась в Таганроге 24 ноября. По предварительным данным, жительница города, будучи пьяной, избила двух своих шестимесячных сыновей-близнецов. Затем она положила их в сумки-переноски и отнесла в один из магазинов. Сотрудники магазина вызвали на место врачей. Те констатировали смерть одного из братьев, а второго госпитализировали.