Стало известно о состоянии младенца, избитого до полусмерти матерью в Таганроге

Трагедия развернулась в Таганроге 24 ноября. По предварительным данным, жительница города, будучи пьяной, избила двух своих шестимесячных сыновей-близнецов. Затем она положила их в сумки-переноски и отнесла в один из магазинов. Сотрудники магазина вызвали на место врачей. Те констатировали смерть одного из братьев, а второго госпитализировали.