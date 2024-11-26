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Posted 26 ноября, 16:45

Published 26 ноября, 16:45

Modified 26 ноября, 16:47

Updated 26 ноября, 16:47

Шестимесячный мальчик, избитый мамой в Таганроге, находится в тяжёлом состоянии

Стало известно о состоянии младенца, избитого до полусмерти матерью в Таганроге

26 ноября 2024, 16:45
Фото: 1MI. Шестимесячный мальчик, избитый мамой в Таганроге, находится в тяжёлом состоянии
Шестимесячный мальчик, избитый мамой в Таганроге, находится в тяжёлом состоянии, сообщает 360.ru со ссылкой на сотрудницу больницы, куда доставили младенца.

Малыш с травмами был доставлен в больницу Таганрога 24 ноября. Ребёнок до сих пор находится в тяжёлом состоянии. 26 ноября его планировали перевести на лечение в Ростов-на-Дону.

Трагедия развернулась в Таганроге 24 ноября. По предварительным данным, жительница города, будучи пьяной, избила двух своих шестимесячных сыновей-близнецов. Затем она положила их в сумки-переноски и отнесла в один из магазинов. Сотрудники магазина вызвали на место врачей. Те констатировали смерть одного из братьев, а второго госпитализировали.

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Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

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