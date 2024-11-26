Стало известно, почему загорелся самолет ростовской авиакомпании в Турции

Posted 26 ноября, 14:56
Published 26 ноября, 14:56
Modified 26 ноября, 14:59
Updated 26 ноября, 14:59
В компании «Азимут» объяснили, почему загорелось судно Sukhoi Superjet 100 в Анталье. Причиной стало воспламенение топлива, которое вытекло из неисправного бака и вспыхнуло. По словам исполнительного директора компании Эдуарда Теплицкого, сейчас «Азимут» оценивает ущерб. Он добавил, что самолет был застрахован.
Ранее стало известно, что из-за ЧП с возгоранием в самолете было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Подробнее — в материале RostovGazeta.
Напомним, что авиакомпания «Азимут» является базовым перевозчиком закрытого с 2022 года аэропорта Платов в Ростове-на-Дону.