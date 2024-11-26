rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 14:56

Published 26 ноября, 14:56

Modified 26 ноября, 14:59

Updated 26 ноября, 14:59

Стало известно, почему загорелся самолет ростовской авиакомпании

Стало известно, почему загорелся самолет ростовской авиакомпании в Турции

26 ноября 2024, 14:56
Фото: видео t.me/anadoluajansi. 18.mchs.gov.ru. Стало известно, почему загорелся самолет ростовской авиакомпании
По словам руководителя ростовской авиакомпании «Азимут», пожар в самолете в Турции произошел из-за поврежденного топливного бака. Об этом сообщает ТАСС.

В компании «Азимут» объяснили, почему загорелось судно Sukhoi Superjet 100 в Анталье. Причиной стало воспламенение топлива, которое вытекло из неисправного бака и вспыхнуло. По словам исполнительного директора компании Эдуарда Теплицкого, сейчас «Азимут» оценивает ущерб. Он добавил, что самолет был застрахован.

Дело возбудили после пожара в самолёте ростовской авиакомпании в Турции
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что из-за ЧП с возгоранием в самолете было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Подробнее — в материале RostovGazeta.

Напомним, что авиакомпания «Азимут» является базовым перевозчиком закрытого с 2022 года аэропорта Платов в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Перевозчик в Ростове задолжал сотрудникам почти миллион рублей зарплатДело возбудили после пожара в самолёте ростовской авиакомпании в ТурцииСтал известен размер взятки главе Минтранса Ростовской области Виталию Кушнареву
#Светлана Саранча#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Самолет#Транспорт#Авиакатастрофа#Турция#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика