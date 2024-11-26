Стало известно, почему загорелся самолет ростовской авиакомпании в Турции

В компании «Азимут» объяснили, почему загорелось судно Sukhoi Superjet 100 в Анталье. Причиной стало воспламенение топлива, которое вытекло из неисправного бака и вспыхнуло. По словам исполнительного директора компании Эдуарда Теплицкого, сейчас «Азимут» оценивает ущерб. Он добавил, что самолет был застрахован.