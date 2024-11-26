«Там клопы и нет света»: жители Ростовской области пожаловались на неготовые укрытия

Кроме того, люди посетовали на запертые подвалы: «А куда прятаться? Подвалы все закрыты. Да в них невозможно с клопами сидеть. Света в них тоже нет. В общем, они не подготовлены», «Мирным жителям прятаться негде, только в открытом поле».