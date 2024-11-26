«Там клопы и нет света»: жители Ростовской области пожаловались на неготовые укрытия

Posted 26 ноября, 14:39
Published 26 ноября, 14:39
Modified 26 ноября, 14:41
Updated 26 ноября, 14:41
26 ноября около 13.00 мск в Таганроге сработали сирены экстренного оповещения населения. Тревожный сигнал звучал долго, и жители начали волноваться. Однако глава города Светлана Камбулова уверила людей, что все под контролем, и бояться нечего. это всего лишь учебная проверка систем оповещения.
Уже через пару минут она написала, что в городе может начаться атака БПЛА, но позднее объявила отбой воздушной тревоги. Камбулова вновь поспешила всех успокоить и сообщить, что в Таганроге все спокойно.
Горожане подтвердили, что сирену было слышно по всему городу: «Да весь город слышит…», «Нас всех в подвал сгоняют и корпус, и университет», — пишет пользователь.
«Страшно», — добавила подписчица.
Кроме того, люди посетовали на запертые подвалы: «А куда прятаться? Подвалы все закрыты. Да в них невозможно с клопами сидеть. Света в них тоже нет. В общем, они не подготовлены», «Мирным жителям прятаться негде, только в открытом поле».
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