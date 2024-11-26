Ученые рассказали, к чему привел запрет на вылов судака в Азовском море

Posted 26 ноября, 07:44
Published 26 ноября, 07:44
Modified 26 ноября, 07:46
Updated 26 ноября, 07:46
Ученые АзНИИРХ рассказали, как обстоят дела с судаком в Азовском море, на своем официальном сайте. Специалисты отметили, что эта рыба очень долго считалась наиболее массовой из ценных азовских промысловых рыб. В основном тут ловили судака, который заходил для нереста в бассейн нижнего Дона.
Однако с 2001 года судак стал стремительно исчезать из акватории Азовского моря. Ловить рыбу стали больше, а искусственно выводить со временем прекратили. Кроме того, из-за повышения уровня солености воды сократился ареал нагула.
Запрет на вылов судака вводят, когда уровень запаса опускается до двух тысяч тонн. К 2010 году объемы судака едва достигали 500 тонн (0,5 тысячи тонны из 2). Но сразу запрещать его ловить не стали. После ряда исследований промысел и любительский лов рыбы прекратили только к 2017 году.
Теперь численность судака перестала сокращаться. А во время миграций можно встретить даже 800 экземпляров за одну пересадку. Очевидно, река Дон стала одним основных мест концентрации этой рыбы. Ученые считают, что судак имеет шансы на восстановление при дальнейшем обеспечении защиты.
Ранее стало известно, что в Азовском море могут ввести запрет на вылов леща.