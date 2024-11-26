Ученые рассказали, к чему привел запрет на вылов судака в Азовском море

Запрет на вылов судака вводят, когда уровень запаса опускается до двух тысяч тонн. К 2010 году объемы судака едва достигали 500 тонн (0,5 тысячи тонны из 2). Но сразу запрещать его ловить не стали. После ряда исследований промысел и любительский лов рыбы прекратили только к 2017 году.