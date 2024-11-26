Уникальные двери пропали со старинного дома на Восточной в Ростове-на-Дону

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Восточная, 54 в Ростове-на-Дону. Одноэтажное здание было построено в 1911 году, и многие десятилетия его вход украшали пыльно-зеленые двери с вазонно-цветочным резным декором. Также дом известен тем, что на нем находится рельефная монограмма «ЕИ» и год постройки над входом.