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Posted 26 ноября, 10:16

Published 26 ноября, 10:16

Modified 26 ноября, 15:07

Updated 26 ноября, 15:07

Резные двери пропали со старинного дома на Восточной в Ростове-на-Дону

Уникальные двери пропали со старинного дома на Восточной в Ростове-на-Дону

26 ноября 2024, 10:16
Фото: pxhere. Резные двери пропали со старинного дома на Восточной в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону пропали колоритные двери, которые более ста лет украшали вход в здание на улице Восточной, информирует «МойФасад».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Восточная, 54 в Ростове-на-Дону. Одноэтажное здание было построено в 1911 году, и многие десятилетия его вход украшали пыльно-зеленые двери с вазонно-цветочным резным декором. Также дом известен тем, что на нем находится рельефная монограмма «ЕИ» и год постройки над входом.

Старинное здание привлекало внимание любителей истории и архитектуры Ростова-на-Дону, однако на прошлой неделе стало известно, что кто-то снял диковинные двери с петель. Кто это сделал и куда они делись, неизвестно.

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Фото: t.me/moifasad

Добавим, что пару лет назад активисты, ратующие за сохранение исторического наследия города, пытались договориться с жительницей дома о том, чтобы сберечь двери. Однако конструктивного диалога не вышло, так как женщина постоянно находилась в состоянии алкогольного опьянения и невменяемом состоянии. К сожалению, объект дожил свой век.

До этого RostovGazeta рассказала о том, что из заброшенного общежития в Новочеркасске хотят сделать главный отель города.

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