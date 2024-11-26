Уникальные двери пропали со старинного дома на Восточной в Ростове-на-Дону

Posted 26 ноября, 10:16
Published 26 ноября, 10:16
Modified 26 ноября, 15:07
Updated 26 ноября, 15:07
Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Восточная, 54 в Ростове-на-Дону. Одноэтажное здание было построено в 1911 году, и многие десятилетия его вход украшали пыльно-зеленые двери с вазонно-цветочным резным декором. Также дом известен тем, что на нем находится рельефная монограмма «ЕИ» и год постройки над входом.
Старинное здание привлекало внимание любителей истории и архитектуры Ростова-на-Дону, однако на прошлой неделе стало известно, что кто-то снял диковинные двери с петель. Кто это сделал и куда они делись, неизвестно.
Добавим, что пару лет назад активисты, ратующие за сохранение исторического наследия города, пытались договориться с жительницей дома о том, чтобы сберечь двери. Однако конструктивного диалога не вышло, так как женщина постоянно находилась в состоянии алкогольного опьянения и невменяемом состоянии. К сожалению, объект дожил свой век.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что из заброшенного общежития в Новочеркасске хотят сделать главный отель города.