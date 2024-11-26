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Posted 26 ноября, 12:14

Published 26 ноября, 12:14

Modified 26 ноября, 12:16

Updated 26 ноября, 12:16

В Азовском море увеличилась популяция осетровых рыб

В Азовском море увеличилась популяция осетровых рыб

26 ноября 2024, 12:14
Фото: azniirkh.vniro.ru. В Азовском море увеличилась популяция осетровых рыб
Последние годы в Азовском море увеличивается количество осетровых рыб и расширяется их размерно-возрастной состав, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

В нулевых популяция осетровых рыб начала падать из-за их массового незаконного вылова, поэтому пришлось временно запретить их промысел в бассейне Азовского моря. Только в 2014 году запасы рыбы начали приходить в норму, благодаря усиленной охране водных биоресурсов и увеличению объемов молоди осетров, которых выпускают заводы. Если раньше получалось вырастить 2 — 3 миллиона экземпляров (2011 — 2012), то теперь показатели достигают 5 — 6,5 миллиона особей в год.

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Фото: azniirkh.vniro.ru

К 2023 году запас русского осетра вырос практически с нуля до более двух тысяч тонн. Кроме того, в Азовском море снова стали встречаться особи длиной более 150 сантиметров и массой более 18–24 килограммов.

Добавим, что с каждым годом в Азовском море значительно увеличивается не только само количество осетровых рыб, но и расширяется их размерно-возрастной состав.

Ранее расплодившийся в Азовском море хищник начал угрожать мидиям и устрицам.

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#Валерия Кострова#Ростовская область#Азовское море#Рыба#Русский осетр#Живая природа#Осетр#Популяция
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