В Азовском море увеличилась популяция осетровых рыб

В нулевых популяция осетровых рыб начала падать из-за их массового незаконного вылова, поэтому пришлось временно запретить их промысел в бассейне Азовского моря. Только в 2014 году запасы рыбы начали приходить в норму, благодаря усиленной охране водных биоресурсов и увеличению объемов молоди осетров, которых выпускают заводы. Если раньше получалось вырастить 2 — 3 миллиона экземпляров (2011 — 2012), то теперь показатели достигают 5 — 6,5 миллиона особей в год.