В Азовском море увеличилась популяция осетровых рыб

Posted 26 ноября, 12:14
Published 26 ноября, 12:14
Modified 26 ноября, 12:16
Updated 26 ноября, 12:16
В нулевых популяция осетровых рыб начала падать из-за их массового незаконного вылова, поэтому пришлось временно запретить их промысел в бассейне Азовского моря. Только в 2014 году запасы рыбы начали приходить в норму, благодаря усиленной охране водных биоресурсов и увеличению объемов молоди осетров, которых выпускают заводы. Если раньше получалось вырастить 2 — 3 миллиона экземпляров (2011 — 2012), то теперь показатели достигают 5 — 6,5 миллиона особей в год.
К 2023 году запас русского осетра вырос практически с нуля до более двух тысяч тонн. Кроме того, в Азовском море снова стали встречаться особи длиной более 150 сантиметров и массой более 18–24 килограммов.
Добавим, что с каждым годом в Азовском море значительно увеличивается не только само количество осетровых рыб, но и расширяется их размерно-возрастной состав.
Ранее расплодившийся в Азовском море хищник начал угрожать мидиям и устрицам.