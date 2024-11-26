В Ростовской области введут штрафы за выгул опасных собак без намордников

В частности речь идет о потенциально опасных породах собак. Если подобное животное выгуливать без поводка и намордника, хозяину будет грозить административный штраф. На первый раз сумма составит для физических лиц до 1500 рублей, для предпринимателей — до 5000. Если нарушение заметят повторно, штраф увеличится в два раза — до 3000 и 10000 рублей соответственно.