В Ростовской области введут штрафы за выгул опасных собак без намордников

Posted 26 ноября, 18:12
Published 26 ноября, 18:12
Modified 26 ноября, 18:32
Updated 26 ноября, 18:32
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении соответствующий закон.
В частности речь идет о потенциально опасных породах собак. Если подобное животное выгуливать без поводка и намордника, хозяину будет грозить административный штраф. На первый раз сумма составит для физических лиц до 1500 рублей, для предпринимателей — до 5000. Если нарушение заметят повторно, штраф увеличится в два раза — до 3000 и 10000 рублей соответственно.
Полный список пород, считающихся потенциально опасными, утвержден правительством РФ.
Что касается требования к содержанию животных, сюда относится практически весь уход за ними. В перечень входит и своевременный визит к ветеринару, и выгул в разрешенных местах.
Ранее стало известно о возможном введении штрафов в Ростовской области из-за лая собаки в квартире.