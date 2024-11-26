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Posted 26 ноября, 18:12

Published 26 ноября, 18:12

Modified 26 ноября, 18:32

Updated 26 ноября, 18:32

В Госдуме ввели штрафы за выгул опасных собак без намордников

В Ростовской области введут штрафы за выгул опасных собак без намордников

26 ноября 2024, 18:12
Фото: 1MI. В Госдуме ввели штрафы за выгул опасных собак без намордников
В России, в том числе и в Ростовской области, могут ввести штрафы для владельцев собак домашних животных, не соблюдающих требования к их выгулу и содержанию.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении соответствующий закон.

В частности речь идет о потенциально опасных породах собак. Если подобное животное выгуливать без поводка и намордника, хозяину будет грозить административный штраф. На первый раз сумма составит для физических лиц до 1500 рублей, для предпринимателей — до 5000. Если нарушение заметят повторно, штраф увеличится в два раза — до 3000 и 10000 рублей соответственно.

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Полный список пород, считающихся потенциально опасными, утвержден правительством РФ.

Что касается требования к содержанию животных, сюда относится практически весь уход за ними. В перечень входит и своевременный визит к ветеринару, и выгул в разрешенных местах.

Ранее стало известно о возможном введении штрафов в Ростовской области из-за лая собаки в квартире.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Животные#Штраф#Административный штраф#Госдума#Выгул собак
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