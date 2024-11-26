В России стартовала онлайн-олимпиада «Безопасный интернет»

Posted 26 ноября, 13:25
Published 26 ноября, 13:25
Modified 26 ноября, 13:29
Updated 26 ноября, 13:29
Организатором мероприятия выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика» и Минцифры России.
Игровой подход к заданиям позволяет участникам ознакомиться с наиболее безопасными и этичными способами поведения в интернете, освоить правила работы с электронными средствами связи, а также развить навыки информационной грамотности, логическое мышление и память. В этом году в заданиях акцентируется внимание на таких темах, как безопасные онлайн-покупки, взаимодействие с искусственным интеллектом, создание надежных паролей, корректное использование гаджетов и многое другое.
Заместитель председателя правительства, руководитель аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко отметил, что цифровое пространство постоянно меняется, и вместе с новыми возможностями возникают угрозы для безопасности в Сети. Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет» дает школьникам уникальный шанс протестировать свои знания и способности в этой ключевой сфере. В этом году мероприятие охватит широкий круг актуальных аспектов цифровой грамотности, включая применение искусственного интеллекта, фильтрацию спама и безопасное использование цифровых платформ. Впервые в олимпиаде смогут участвовать не только ученики младших и средних классов, но и старшеклассники.
Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности «Авито», отметила, что компания имеет большой опыт реализации образовательных проектов, на которые, дети откликаются наиболее активно.
«В рамках олимпиады Учи.ру мы подготовили для школьников реальные примеры, работа с которыми позволит закрепить знания о том, на что стоит обратить внимание, например, когда ты собираешься купить в Сети игрушку или гаджет, которые давно искал», — говорит Наталья Юматова.
Олимпиада «Безопасный интернет» на платформе Учи.ру проводится в третий раз и доступна для всех учащихся с 1-го по 11-й класс на безвозмездной основе. На выполнение заданий олимпиады отводится 60 минут. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти, используя логин и пароль от Учи.ру. Задания подобраны с учетом возрастных особенностей и могут выполняться дома, причем возможно участие родителей. Каждый участник получает сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результатов, а учителя — благодарственные письма.
Илона Абаншина, руководитель регионального развития Учи.ру, отметила, что главная задача данного ежегодного мероприятия неизменна — развить у школьников навыки безопасного и осознанного использования цифровых технологий. Каждое задание представляет собой моделирование реальной ситуации, с которой ребенок может столкнуться в Сети. Интерактивный формат делает процесс не только увлекательным, но и полезным: дети учатся новым правилам безопасности и развивают критическое мышление, память и навыки работы с информацией, которые пригодятся им в учебе и жизни. В 2024 году особое внимание будет уделено безопасности личных аккаунтов и вопросам этики и искусственного интеллекта.