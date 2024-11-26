В России стартовала онлайн-олимпиада «Безопасный интернет»

Илона Абаншина, руководитель регионального развития Учи.ру, отметила, что главная задача данного ежегодного мероприятия неизменна — развить у школьников навыки безопасного и осознанного использования цифровых технологий. Каждое задание представляет собой моделирование реальной ситуации, с которой ребенок может столкнуться в Сети. Интерактивный формат делает процесс не только увлекательным, но и полезным: дети учатся новым правилам безопасности и развивают критическое мышление, память и навыки работы с информацией, которые пригодятся им в учебе и жизни. В 2024 году особое внимание будет уделено безопасности личных аккаунтов и вопросам этики и искусственного интеллекта.