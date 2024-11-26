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Posted 26 ноября, 20:15

Published 26 ноября, 20:15

Modified 26 ноября, 20:17

Updated 26 ноября, 20:17

Стало известно, где в Таганроге можно спрятаться в случае воздушной атаки

В Ростовской области опубликовали перечень укрытий на случай атаки с воздуха

26 ноября 2024, 20:15
Фото: 32.mchs.gov.ru. иллюстрация. Стало известно, где в Таганроге можно спрятаться в случае воздушной атаки

Власти Таганрога опубликовали перечень укрытий на случай атаки с воздуха

На случай опасности в Таганроге подготовили 387 укрытий. Информация о том, где они расположены, появилась на сайте администрации города.

Список подвальных помещений многоквартирных домов, которые могут быть использованы в качестве укрытия, проявился на сайте администрации города Таганрога. В перечень попали почти 400 адресов. Информация опубликована в виде списка, где рядом с каждым адресом указана управляющая организации, к которой относится объект.

Власти города уточнили, что работа по обустройству убежищ продолжается, а список будет обновляться.

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Напомним, 26 ноября глава администрации Таганрога объявила воздушную тревогу из-за возможной атаки БПЛА. Однако спустя несколько минут тревоге дали отбой.

Ранее RostovGazeta писала о том, где еще, кроме подвалов жилых домов, можно спрятаться ростовчанам в случае воздушной атаки.

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#Светлана Саранча#Общество#Ростовская область#Таганрог#Бомбоубежища#Последние новости Ростова на сегодня#Убежища#Укрытия
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