В Ростовской области опубликовали перечень укрытий на случай атаки с воздуха

Список подвальных помещений многоквартирных домов, которые могут быть использованы в качестве укрытия, проявился на сайте администрации города Таганрога. В перечень попали почти 400 адресов. Информация опубликована в виде списка, где рядом с каждым адресом указана управляющая организации, к которой относится объект.