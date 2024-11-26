В Ростовской области опубликовали перечень укрытий на случай атаки с воздуха

Posted 26 ноября, 20:15
Published 26 ноября, 20:15
Modified 26 ноября, 20:17
Updated 26 ноября, 20:17
Список подвальных помещений многоквартирных домов, которые могут быть использованы в качестве укрытия, проявился на сайте администрации города Таганрога. В перечень попали почти 400 адресов. Информация опубликована в виде списка, где рядом с каждым адресом указана управляющая организации, к которой относится объект.
Власти города уточнили, что работа по обустройству убежищ продолжается, а список будет обновляться.
Напомним, 26 ноября глава администрации Таганрога объявила воздушную тревогу из-за возможной атаки БПЛА. Однако спустя несколько минут тревоге дали отбой.
Ранее RostovGazeta писала о том, где еще, кроме подвалов жилых домов, можно спрятаться ростовчанам в случае воздушной атаки.