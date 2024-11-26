В Суворовском завершён уже второй мурал

В частности, это брат и сестра Сергей и Анна Минченок, которые в сентябре представили спортивный клуб «Суворов» на III большом чемпионате Детской лиги гонок с препятствиями. Сергей в своей возрастной категории занял второе место и получил право участия на Чемпионатах Мира и Европы. Его сестра завоевала бронзовую медаль состязаний. При этом, ребята живут в центре города, но целенаправленно ездят тренироваться именно в Суворовский.