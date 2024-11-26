В Суворовском завершён уже второй мурал

Posted 26 ноября, 10:56
Published 26 ноября, 10:56
Modified 26 ноября, 10:58
Updated 26 ноября, 10:58
В частности, это брат и сестра Сергей и Анна Минченок, которые в сентябре представили спортивный клуб «Суворов» на III большом чемпионате Детской лиги гонок с препятствиями. Сергей в своей возрастной категории занял второе место и получил право участия на Чемпионатах Мира и Европы. Его сестра завоевала бронзовую медаль состязаний. При этом, ребята живут в центре города, но целенаправленно ездят тренироваться именно в Суворовский.
Ещё в 2021 году по итогам всероссийского конкурса ТОП ЖКХ, проводимого сайтом Дом.РФ и Министерством строительства РФ, Суворовский был признан лучшим в стране районом для занятий спортом. И новый мурал на ул. Белоусова, 14 это отлично иллюстрирует. На нём представлены основные виды спорта, развиваемые в районе — гонки с препятствиями, велоспорт, северная ходьба и футбол. Художникам — Александру Долондуцкому и Константину Валерко, удалось в динамичной манере выполнить яркие, узнаваемые образы взрослых и юных жителей города во время занятий любимыми спортивными дисциплинами.
— Это был сложный и тяжёлый мурал, с большим количеством деталей — рассказывает Александр Долондуцкий, но нам с Костей удалось завершить его в достаточно короткий срок. Так что приходите, смотрите, ставьте лайки в соцсетях и занимайтесь спортом.
— Очень красивая картина, — говорит жительница Суворовского Наталья, при этом я могу любоваться ей прямо из своего окна. Правда, в тёмное время суток её не видно, возможно, организаторам нужно рассмотреть возможность её подсветки, если это позволяет законодательство.
Напомним, это уже второй мурал из четырёх запланированных. Первый был создан на ул. Драгунской, 2/1 в мае текущего года и посвящён воинской славе России. Еще два будут символизировать традиционные российские ценности и любовь к Донскому краю. Таким образом, можно говорить о том, что Суворовский становится еще и самым насыщенным современным искусством районом Ростова-на-Дону.