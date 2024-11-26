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Posted 26 ноября, 10:56

Published 26 ноября, 10:56

Modified 26 ноября, 10:58

Updated 26 ноября, 10:58

В Суворовском завершён уже второй мурал

В Суворовском завершён уже второй мурал

26 ноября 2024, 10:56
Фото: ВКБ-Новостройки.
На этот раз он посвящён спортивным достижениям района. Примечательно, что все изображенные на нём атлеты это реальные жители Ростова-на-Дону.

В частности, это брат и сестра Сергей и Анна Минченок, которые в сентябре представили спортивный клуб «Суворов» на III большом чемпионате Детской лиги гонок с препятствиями. Сергей в своей возрастной категории занял второе место и получил право участия на Чемпионатах Мира и Европы. Его сестра завоевала бронзовую медаль состязаний. При этом, ребята живут в центре города, но целенаправленно ездят тренироваться именно в Суворовский.

Ещё в 2021 году по итогам всероссийского конкурса ТОП ЖКХ, проводимого сайтом Дом.РФ и Министерством строительства РФ, Суворовский был признан лучшим в стране районом для занятий спортом. И новый мурал на ул. Белоусова, 14 это отлично иллюстрирует. На нём представлены основные виды спорта, развиваемые в районе — гонки с препятствиями, велоспорт, северная ходьба и футбол. Художникам — Александру Долондуцкому и Константину Валерко, удалось в динамичной манере выполнить яркие, узнаваемые образы взрослых и юных жителей города во время занятий любимыми спортивными дисциплинами.

— Это был сложный и тяжёлый мурал, с большим количеством деталей — рассказывает Александр Долондуцкий, но нам с Костей удалось завершить его в достаточно короткий срок. Так что приходите, смотрите, ставьте лайки в соцсетях и занимайтесь спортом.

— Очень красивая картина, — говорит жительница Суворовского Наталья, при этом я могу любоваться ей прямо из своего окна. Правда, в тёмное время суток её не видно, возможно, организаторам нужно рассмотреть возможность её подсветки, если это позволяет законодательство.

Фото: ВКБ-Новостройки

Напомним, это уже второй мурал из четырёх запланированных. Первый был создан на ул. Драгунской, 2/1 в мае текущего года и посвящён воинской славе России. Еще два будут символизировать традиционные российские ценности и любовь к Донскому краю. Таким образом, можно говорить о том, что Суворовский становится еще и самым насыщенным современным искусством районом Ростова-на-Дону.

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