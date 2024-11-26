Власти решили засадить Ростовскую область виноградниками

Сейчас площадь плодоносящих виноградников в регионе составляет 1,5 тысячи гектаров. К 2030 году власти рассчитывают увеличить эту площадь в два раза. Для этого каждый год в Ростовской области будут высаживать по 300 гектаров виноградников.