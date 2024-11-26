Власти решили засадить Ростовскую область виноградниками

Posted 26 ноября, 15:05
Published 26 ноября, 15:05
Modified 26 ноября, 15:07
Updated 26 ноября, 15:07
Сейчас площадь плодоносящих виноградников в регионе составляет 1,5 тысячи гектаров. К 2030 году власти рассчитывают увеличить эту площадь в два раза. Для этого каждый год в Ростовской области будут высаживать по 300 гектаров виноградников.
По словам Рачаловского, одна из приоритетных задач для региона — развитие автохтонного виноделия. Уже разработана программа развития виноградарско-винодельческой отрасли Ростовской области. Она предусматривает увеличение доли автохтонных сортов винограда с 29% до 40% и рост производства саженцев с 200 тысяч до одного миллиона штук в год.
«У нас уже предусмотрены определенные виды поддержки и стимулирования, прежде всего, для высадки автохтонных сортов», — отметил Рачаловский.
При этом валовый сбор винограда в регионе почти на 10% ниже, чем в прошлом году, и составляет 4,7 тысячи тонн. Это объясняют неблагоприятными погодными условиями минувших весны и лета.