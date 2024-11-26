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Posted 26 ноября, 15:05

Published 26 ноября, 15:05

Modified 26 ноября, 15:07

Updated 26 ноября, 15:07

Власти решили засадить Ростовскую область виноградниками

Власти решили засадить Ростовскую область виноградниками

26 ноября 2024, 15:05
Фото: Pxhere. Власти решили засадить Ростовскую область виноградниками
В Ростовской области хотят увеличить площади виноградников до трёх тысяч гектаров, сообщил «Интерфаксу» министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский.

Сейчас площадь плодоносящих виноградников в регионе составляет 1,5 тысячи гектаров. К 2030 году власти рассчитывают увеличить эту площадь в два раза. Для этого каждый год в Ростовской области будут высаживать по 300 гектаров виноградников.

По словам Рачаловского, одна из приоритетных задач для региона — развитие автохтонного виноделия. Уже разработана программа развития виноградарско-винодельческой отрасли Ростовской области. Она предусматривает увеличение доли автохтонных сортов винограда с 29% до 40% и рост производства саженцев с 200 тысяч до одного миллиона штук в год.

«У нас уже предусмотрены определенные виды поддержки и стимулирования, прежде всего, для высадки автохтонных сортов», — отметил Рачаловский.

При этом валовый сбор винограда в регионе почти на 10% ниже, чем в прошлом году, и составляет 4,7 тысячи тонн. Это объясняют неблагоприятными погодными условиями минувших весны и лета.

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