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Posted 26 ноября, 13:27

Published 26 ноября, 13:27

Modified 26 ноября, 13:33

Updated 26 ноября, 13:33

В Таганроге объявили воздушную атаку

Воздушную тревогу отменили в Таганроге

26 ноября 2024, 13:27
Фото: mil.ru. В Таганроге объявили воздушную атаку
Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова в своем телеграм-канале сообщила о воздушной тревоге из-за вероятной атаки беспилотников и попросила жителей укрыться в безопасном месте. Однако позже объявила отбой.

После внеплановой проверки включения электросирен 26 ноября глава администрации Таганрога Светлана Камбулова неожиданно сообщила об атаке беспилотников и попросила жителей по возможности перейти в безопасное место.

«По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — сообщила глава администрации.

Однако через 10 минут объявила об отбое воздушной тревоги.

Беспилотную опасность объявила глава Таганрога Светлана Камбулова
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Жители обратились к главе города в комментариях и попросили наладить сотрудничество с МЧС, чтобы при объявлении воздушной тревоги на телефоны приходили оповещения об опасности.

Напомним, что в ночь на 26 ноября жители Ростовской области проснулись от грохота. Оказалось, что системы ПВО сбили две дюжины беспилотников. Министерство обороны назвало эту атаку террористической.

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