Воздушную тревогу отменили в Таганроге

Posted 26 ноября, 13:27
Published 26 ноября, 13:27
Modified 26 ноября, 13:33
Updated 26 ноября, 13:33
После внеплановой проверки включения электросирен 26 ноября глава администрации Таганрога Светлана Камбулова неожиданно сообщила об атаке беспилотников и попросила жителей по возможности перейти в безопасное место.
«По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — сообщила глава администрации.
Однако через 10 минут объявила об отбое воздушной тревоги.
Жители обратились к главе города в комментариях и попросили наладить сотрудничество с МЧС, чтобы при объявлении воздушной тревоги на телефоны приходили оповещения об опасности.
Напомним, что в ночь на 26 ноября жители Ростовской области проснулись от грохота. Оказалось, что системы ПВО сбили две дюжины беспилотников. Министерство обороны назвало эту атаку террористической.