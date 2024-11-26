ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 2 млн рублей

«В этом году ВТБ провел хакатон, посвященный работе с открытыми API уже в четвертый раз. Мы гордимся тем, что предлагаем молодым специалистам попробовать свои силы в реализации реальных задач, которые решают сегодня все ведущие технологические игроки на рынке. Актуальность темы открытых программных интерфейсов набирает обороты, особенно учитывая тот факт, что в будущем применение открытых API станет обязательным для всех крупнейших банков», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, — старший вице-президент ВТБ.