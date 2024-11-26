За ночь над Ростовской областью сбили 24 беспилотника

Posted 26 ноября, 05:11
Published 26 ноября, 05:11
Modified 26 ноября, 05:13
Updated 26 ноября, 05:13
Сначала глава региона рассказал о четырех беспилотниках. Причем все четыре воздушные цели заметили в разных местах. Один дрон сбили над Таганрогом, другой — над Новошахтинском, третий — над Каменском-Шахтинском и еще один — над Зерноградом.
К утру 26 ноября Юрий Слюсарь уточнил, что всего удалось уничтожить и подавить средствами РЭБ 24 дрона. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений на земле.
— Слышим, как бахает, — написали ему в комментариях местные жители.
— Ровно в 02:00 бахнуло сильно, — добавили другие.
— Почему МЧС не сообщает о беспилотной опасности? — возмущаются некоторые.
Ранее жителям Ростовской области рассказывали, что делать при ракетной угрозе.