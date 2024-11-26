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Posted 26 ноября, 05:11

Published 26 ноября, 05:11

Modified 26 ноября, 05:13

Updated 26 ноября, 05:13

Над Ростовской областью сбили 24 беспилотника с помощью ПВО

За ночь над Ростовской областью сбили 24 беспилотника

26 ноября 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney. Над Ростовской областью сбили 24 беспилотника с помощью ПВО
В Ростовской области сработало ПВО в ночь на 26 ноября, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

Сначала глава региона рассказал о четырех беспилотниках. Причем все четыре воздушные цели заметили в разных местах. Один дрон сбили над Таганрогом, другой — над Новошахтинском, третий — над Каменском-Шахтинском и еще один — над Зерноградом.

К утру 26 ноября Юрий Слюсарь уточнил, что всего удалось уничтожить и подавить средствами РЭБ 24 дрона. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений на земле.

— Слышим, как бахает, — написали ему в комментариях местные жители.
Слюсарь назвал районы Ростовской области, которые атаковали беспилотники ночью
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— Ровно в 02:00 бахнуло сильно, — добавили другие.
— Почему МЧС не сообщает о беспилотной опасности? — возмущаются некоторые.

Ранее жителям Ростовской области рассказывали, что делать при ракетной угрозе.

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