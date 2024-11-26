За ночь над Ростовской областью сбили 24 беспилотника

Сначала глава региона рассказал о четырех беспилотниках. Причем все четыре воздушные цели заметили в разных местах. Один дрон сбили над Таганрогом, другой — над Новошахтинском, третий — над Каменском-Шахтинском и еще один — над Зерноградом.