Задержанный 24 ноября замглавы Минтранса Ростовской области вышел на работу

По словам Дмитрия Мамелко, его не было в момент задержания начальника 24 ноября. В тот день мужчина праздновал день рождения с семьей. К нему действительно пришли силовики и отвезли к следователю. Однако после опроса отпустили домой, убедившись в непричастности.