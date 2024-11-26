rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 10:35

Published 26 ноября, 10:35

Modified 26 ноября, 10:37

Updated 26 ноября, 10:37

Задержанный замминистра транспорта Ростовской области вышел на работу

Задержанный 24 ноября замглавы Минтранса Ростовской области вышел на работу

26 ноября 2024, 10:35
Фото: rostov-gorod.ru. Задержанный замминистра транспорта Ростовской области вышел на работу
Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко, задержанный вместе с Виталием Кушнаревым из-за взятки, вышел на работу, сообщают СМИ.

По информации 1RND со ссылкой на самого Дмитрия, он продолжит исполнять свои обязанности. Очевидно, вопросы остались только к Виталию Кушнареву, который согласился с обвинением в получении взятки. Речь шла о 27 миллионах рублей.

Стал известен доход семьи задержанного министра транспорта Ростовской области
Узнать подробнее

По словам Дмитрия Мамелко, его не было в момент задержания начальника 24 ноября. В тот день мужчина праздновал день рождения с семьей. К нему действительно пришли силовики и отвезли к следователю. Однако после опроса отпустили домой, убедившись в непричастности.

О судьбе Виталия Кушнарева пока ничего не известно. Ему должны избрать меру пресечения в ближайшее время.

Читайте также:
«Взятки летят, машины стоят»: жители Ростовской области оценили задержание КушнареваМинистра транспорта Ростовской области и его зама задержали при получении взяткиПолитолог рассказал, почему задержание главы Минтранса в Ростове всех шокировало
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взятка#Транспорт#Коррупция#Задержание#СМИ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика