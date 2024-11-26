Задержанный 24 ноября замглавы Минтранса Ростовской области вышел на работу

Posted 26 ноября, 10:35
Published 26 ноября, 10:35
Modified 26 ноября, 10:37
Updated 26 ноября, 10:37
По информации 1RND со ссылкой на самого Дмитрия, он продолжит исполнять свои обязанности. Очевидно, вопросы остались только к Виталию Кушнареву, который согласился с обвинением в получении взятки. Речь шла о 27 миллионах рублей.
По словам Дмитрия Мамелко, его не было в момент задержания начальника 24 ноября. В тот день мужчина праздновал день рождения с семьей. К нему действительно пришли силовики и отвезли к следователю. Однако после опроса отпустили домой, убедившись в непричастности.
О судьбе Виталия Кушнарева пока ничего не известно. Ему должны избрать меру пресечения в ближайшее время.