Житель Ростовской области попал в больницу после массового ДТП на трассе

Posted 26 ноября, 08:07
Published 26 ноября, 08:07
Modified 26 ноября, 08:09
Updated 26 ноября, 08:09
Авария произошла днем 24 ноября на трассе «Новочеркасск — Багаевская» в Октябрьском районе Ростовской области. Во время движения 21-летний водитель автомобиля BA3-21150 выехал на встречную полосу дороги там, где это разрешено ПДД, но не рассчитал безопасность маневра и врезался в машину Vortex Estina.
От сильного удара автомобиль съехал с автодороги и влетел в дерево, а тем временем BA3-21150 наехал на кроссовер Audi Q7. Из-за столкновения иномарка также вылетела с трассы, сбила дорожный знак и врезалась в дерево.
В массовом ДТП пострадал только один человек — водитель Vortex Estina. Врачи госпитализировали 36-летнего мужчину в больницу. Правоохранители устанавливают все детали инцидента.
Ранее пассажир иномарки погиб в ДТП после столкновения с деревом в Ростовской области.