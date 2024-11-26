Житель Ростовской области попал в больницу после массового ДТП на трассе

Авария произошла днем 24 ноября на трассе «Новочеркасск — Багаевская» в Октябрьском районе Ростовской области. Во время движения 21-летний водитель автомобиля BA3-21150 выехал на встречную полосу дороги там, где это разрешено ПДД, но не рассчитал безопасность маневра и врезался в машину Vortex Estina.