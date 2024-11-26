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Posted 26 ноября, 08:07

Published 26 ноября, 08:07

Modified 26 ноября, 08:09

Updated 26 ноября, 08:09

Житель Ростовской области попал в больницу после массового ДТП на трассе

Житель Ростовской области попал в больницу после массового ДТП на трассе

26 ноября 2024, 08:07
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Житель Ростовской области попал в больницу после массового ДТП на трассе
В Ростовской области водитель отечественного легкового автомобиля выехал на встречку и протаранил две машины, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла днем 24 ноября на трассе «Новочеркасск — Багаевская» в Октябрьском районе Ростовской области. Во время движения 21-летний водитель автомобиля BA3-21150 выехал на встречную полосу дороги там, где это разрешено ПДД, но не рассчитал безопасность маневра и врезался в машину Vortex Estina.

От сильного удара автомобиль съехал с автодороги и влетел в дерево, а тем временем BA3-21150 наехал на кроссовер Audi Q7. Из-за столкновения иномарка также вылетела с трассы, сбила дорожный знак и врезалась в дерево.

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В массовом ДТП пострадал только один человек — водитель Vortex Estina. Врачи госпитализировали 36-летнего мужчину в больницу. Правоохранители устанавливают все детали инцидента.

Ранее пассажир иномарки погиб в ДТП после столкновения с деревом в Ростовской области.

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