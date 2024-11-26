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Posted 26 ноября, 07:26

Published 26 ноября, 07:26

Modified 26 ноября, 07:28

Updated 26 ноября, 07:28

Жители Ростовской области потеряли интерес к строительству бункеров

Жители Ростовской области потеряли интерес к строительству бункеров

26 ноября 2024, 07:26
Фото: wikimedia.org. Жители Ростовской области потеряли интерес к строительству бункеров
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Заказы на строительство частных укрытий почти перестали поступать от жителей Ростовской области осенью 2024 года, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский специалист по строительству бункеров Леонид Синельников.

Серийное производство мобильных укрытий, которые предоставляет защиту, в том числе при ядерном взрыве, впервые запустили в России в ноябре. Производство ведется в Дзержинске.

Тем временем заказы на строительство частных убежищ в Ростовской области сокращаются.

«Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, заказов стало меньше в 3-4 раза. Мы это связываем с отсутствием у людей денег для строительства дополнительных необязательных помещений», — отмечает ростовский специалист по строительству бункеров Леонид Синельников.

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Эксперт добавляет, что пониженный интерес жителей региона к строительству бункеров может быть также связан со спокойной обстановкой в области.

«Пик заказов у нас приходился как раз на первые год-полтора после начала событий 2022 года. Когда люди еще не особо понимали, что происходит, что делать. Сейчас, как я думаю, все привыкли к порядку, стабильной работе ПВО и такую острую необходимость в личном убежище народ больше не ощущает», — добавляет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что тревожная сирена завыла во время атаки беспилотников в Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Убежища#Убежище
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