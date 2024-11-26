Жители Ростовской области потеряли интерес к строительству бункеров

Posted 26 ноября, 07:26
Published 26 ноября, 07:26
Modified 26 ноября, 07:28
Updated 26 ноября, 07:28
Серийное производство мобильных укрытий, которые предоставляет защиту, в том числе при ядерном взрыве, впервые запустили в России в ноябре. Производство ведется в Дзержинске.
Тем временем заказы на строительство частных убежищ в Ростовской области сокращаются.
«Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, заказов стало меньше в 3-4 раза. Мы это связываем с отсутствием у людей денег для строительства дополнительных необязательных помещений», — отмечает ростовский специалист по строительству бункеров Леонид Синельников.
Эксперт добавляет, что пониженный интерес жителей региона к строительству бункеров может быть также связан со спокойной обстановкой в области.
«Пик заказов у нас приходился как раз на первые год-полтора после начала событий 2022 года. Когда люди еще не особо понимали, что происходит, что делать. Сейчас, как я думаю, все привыкли к порядку, стабильной работе ПВО и такую острую необходимость в личном убежище народ больше не ощущает», — добавляет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что тревожная сирена завыла во время атаки беспилотников в Ростовской области.