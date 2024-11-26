Жители Ростовской области потеряли интерес к строительству бункеров

«Пик заказов у нас приходился как раз на первые год-полтора после начала событий 2022 года. Когда люди еще не особо понимали, что происходит, что делать. Сейчас, как я думаю, все привыкли к порядку, стабильной работе ПВО и такую острую необходимость в личном убежище народ больше не ощущает», — добавляет эксперт.