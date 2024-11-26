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Posted 26 ноября, 14:12

Published 26 ноября, 14:12

Modified 26 ноября, 14:14

Updated 26 ноября, 14:14

Жительница Ростовской области вырастила «коралл» внутри своего тела

Жительница Ростовской области вырастила «коралл» в собственной почке

26 ноября 2024, 14:12
Фото: rostovgazeta.ru. Жительница Ростовской области вырастила «коралл» внутри своего тела
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Здоровье и красота
Коралловидный камень обнаружили внутри почки у жительницы Ростовской области, подробностями поделились в Минздраве региона.

63-летняя женщина обратилась к врачам с жалобами на боли в пояснице. УЗИ показало крупный коралловидный камень в правой почке пациентки.

Коралловидным камнем называют образование крупного размера, которое постепенно заполняет отростками лоханку и чашечки почки, принимая неправильную форму. В случае ростовчанки образование нарушало отток мочи. С этим и связана постоянная боль в пояснице.

Пациентке провели операцию. Сейчас её уже выписали. Медики изучили состав камня и, исходя из этого, подобрали для женщины диету.

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УЗИ показало крупный коралловидный камень в правой почке пациентки.УЗИ показало крупный коралловидный камень в правой почке пациентки.
УЗИ показало крупный коралловидный камень в правой почке пациентки.. Фото: Минздрав Ростовской области

Ранее пациентке в Ростове вырезали опухоль на яичнике размером с голову младенца.

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