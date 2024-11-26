Жительница Ростовской области вырастила «коралл» в собственной почке

Posted 26 ноября, 14:12
Published 26 ноября, 14:12
Modified 26 ноября, 14:14
Updated 26 ноября, 14:14
63-летняя женщина обратилась к врачам с жалобами на боли в пояснице. УЗИ показало крупный коралловидный камень в правой почке пациентки.
Коралловидным камнем называют образование крупного размера, которое постепенно заполняет отростками лоханку и чашечки почки, принимая неправильную форму. В случае ростовчанки образование нарушало отток мочи. С этим и связана постоянная боль в пояснице.
Пациентке провели операцию. Сейчас её уже выписали. Медики изучили состав камня и, исходя из этого, подобрали для женщины диету.