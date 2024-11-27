А ваша кошка лижет хвост? Какую зиму ждать в Ростовской области по казачьим приметам

Posted 27 ноября, 04:34
Published 27 ноября, 04:34
Modified 27 ноября, 08:25
Updated 27 ноября, 08:25
Зима в Ростовской области — дело непредсказуемое. То снега навалит, как в 2014-м году, что двери подъездов приходилось откапывать жильцам первых этажей, то наоборот — за всю зиму дончане видят только туманы и дожди. Корреспондент RostovGazeta попробовал разобраться в народных мудростях региона и узнал, какую зиму они сулят.
Казаки на Дону издавна жили в тесной связи с природой. Земля их буквально кормила и, чтобы не остаться ни с чем, жители степей пристально наблюдали за изменениями вокруг. Так сложились десятки примет, по которым казаки предсказывали погоду.
«Казаки и общих народных примет придерживались, и свои придумывали, которые тесно привязаны к их быту и месту проживания», — рассказывает один из представителей донской казачьей общины Иван Громыко.
Какой будет зима, казаки часто судили по звездам. Если звезд на небе много — декабрь, январь и февраль будут снежными и холодными. Чем больше на небе звезд, тем больше снега выпадет.
Если звезды вдобавок еще и яркие — зима будет необычайно морозной.
Не менее важно, где выпадает первый снег: с востока — к холодной зиме, с запада — к теплой. В Ростовской области первый в этом сезоне снег выпал 3 ноября в Каменском районе и Белой Калитве, что западнее большинства территорий региона.
«Еще зиму предсказывали по бабьему лету: если много паутины летит — зима будет мягкой, не суровой. В этом году я паутины заметил мало. Может, это резким холодам, перепадам температур», — добавляет Иван Громыко.
Много шишек на елке — к холодной зиме. Казаки знали, что к зиме готовятся не только люди, но и звери, деревья. И потому они верили, что чем больше шишек на елках и соснах зреет, тем тщательнее природа готовится к холодам.
Похожим образом предсказывают зиму по рябине — если дерево обильно усыпано ягодами стоит ждать сильных морозов. Корреспондент RostovGazeta осмотрел несколько рябин в городе. Ягод, по нашим наблюдениям, много.
По старинным наблюдениям жителей Дона, зима в регионе схожа с осенью. Если осенью засушливо — зимой осадков тоже будет мало, а если осенью лили дожди — снега тоже будет много.
Ни один казачий баз не обходился без скотины: собаки, кошки, гуси, кони, коровы были важной частью жизни в станице. Скотина, кроме очевидной пользы по хозяйству, служила еще и «барометром».
Так, если осенью пес часто рыл землю — зиму ждали суровую.
«Животные вынуждены в природе выживать и погоду они чувствуют лучше людей. Когда собака роет — она копит запасы, подстилку для конуры готовит, а значит готовится к холодам», — объясняет казак.
К кошкам в станицах тоже прислушивались и уважали: кошку в числе первых впускали в новый дом, чтобы она принесла благополучие хозяевам. Если кошка по осени стала много спать, постоянно вылизывает хвост и прячет нос в лапах — скоро придут сильные холода.
Зима обещает быть хорошей, не морозной и мягкой, если к середине октября белки полностью вылиняют.
«В этом году те белки в черте города, которых я наблюдала, в середине октября еще не линяли. Линька у них началась ближе к началу ноября», — замечает ростовский зоолог Регина Ерофеева.
Донские казаки — люди верующие и потому часть их примет приурочена к христианским праздникам. По одному особенному дню — Покрову — даже предсказывали общий облик целого зимнего сезона. Если Покров выдался теплый, а ветер дует с юга — значит, и зима будет теплой. Если же ветер северный или западный — зима будет холодной.
В 2024 году Покров день прошел 14 октября. В Ростове в это время было облачно, столбики термометров поднялись до +14°C, а кое-где прошли небольшие дожди.
«День Казанской иконы Божией Матери тоже есть в приметах на будущую зиму: если на Казанскую идет дождь — зимой будут сугробы, метели», — добавляет Иван Громыко.
В этот день в Ростовской области почти весь день шли дожди, температура не поднималась выше +6°C.
На Параскеву пятницу — день памяти Святой Параскевы — которая прошла 10 ноября, дожди и промозглая погода сулят приход зимы уже через 3-4 недели. А если этот день выдался сухим и погожим, холода могут прийти и того раньше — уже к середине ноября. Параскева Пятница в этом году отметилась солнечным днем и температурой не выше +5°C. И действительно, ноябрьские холода и срывающийся снег не заставили себя ждать.
Особенное значение, по словам Ивана Громыко, для казаков имела весенняя пора — она весь год кормила народ. По весне определяли, как пройдут остальные времена года и что они принесут людям. В день Еремея Запрягальника казаки не только распахивали поля и начинали засевать, но и внимательно следили за погодой: какой Запрягальник, такой и зима будет.
Этот день традиционно отмечается 14 мая. Тогда в регионе было не больше +14°C, облачно, а к вечеру местами прошли дожди. Непогода на Еремея — к холодной зиме.
Некоторые народные приметы «детализировали» погоду и предсказывали, какой она будет в определенный месяц.
Так, в день Анны Зимоуказательницы 7 августа в Ростовской области до обеда стояла дождливая погода, температура воздуха была около +28°C — значит, и декабрь обещает быть непогожим, теплым и снежным. После обеда дожди прекратились, и температура опустилась до +24°C — остаток зимы можно ожидать холодным.
Синоптики в этом году обещают Ростовской области теплый декабрь с ливнями и практически без снега. Январь в 2025 году, по их ожиданиям, будет солнечным и морозным, а февраль — дождливым.
«Настолько снежные зимы, как в 2014 году, для Ростовской области скорее аномалия, чем норма. Скорее всего, нам нужно готовиться к большому количеству пасмурных дней, повышенной влажности и гололедам. Снег выпадет и останется лежать не раньше, чем в январе», — говорит ростовский метеоролог Анастасия Кочубей.
Приметы во многом схожи с прогнозами синоптиков: они тоже обещают региону теплое начало календарной зимы, однако затем в регион должны прийти сильные затяжные морозы и даже сугробы снега.
Ранее RostovGazeta писала о том, что снег заметает трассы в Ростовской области.