А ваша кошка лижет хвост? Какую зиму ждать в Ростовской области по казачьим приметам

На Параскеву пятницу — день памяти Святой Параскевы — которая прошла 10 ноября, дожди и промозглая погода сулят приход зимы уже через 3-4 недели. А если этот день выдался сухим и погожим, холода могут прийти и того раньше — уже к середине ноября. Параскева Пятница в этом году отметилась солнечным днем и температурой не выше +5°C. И действительно, ноябрьские холода и срывающийся снег не заставили себя ждать.