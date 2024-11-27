Акушерка Орловской ЦРБ заявила о вранье с подменой ребенка в роддоме

Собеседница подчеркивает, что 48 лет работает в больнице. И обсуждение этой ситуации в СМИ и соцсетях девятый год ей наносит моральный вред. Всю информацию, которую заявляет Людмила о подмене ребенка, медик считает не соответствующей действительности.