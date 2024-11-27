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Posted 27 ноября, 11:04

Published 27 ноября, 11:04

Modified 27 ноября, 11:06

Updated 27 ноября, 11:06

Акушерка Орловской ЦРБ рассказала, почему считает враньем подмену ребенка в роддоме

Акушерка Орловской ЦРБ заявила о вранье с подменой ребенка в роддоме

27 ноября 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney. Акушерка Орловской ЦРБ рассказала, почему считает враньем подмену ребенка в роддоме
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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратилась акушерка Центральной районной больницы Орловского района Надежда Изварина. Она рассказала, почему тоже ждет пятой, заключительной экспертизы, которая может снова подтвердить рождение мертвого малыша в роддоме в 2016 году.

Напомним, что заявившая якобы о подмене ребенка в роддоме жительница Орловского района Людмила Борзило сообщила RostovGazeta о затягивании результатов пятой, заключительной экспертизы.

Эта экспертиза должна окончательно развеять сомнения матери. И дать ответ на главный вопрос — ее ребенок в роддоме родился мертвым или его подменили.

Акушерка Надежда Изварина, которая в 2016 году принимала роды у Людмилы, сообщила RostovGazeta, что информация распространяется недостоверная.

«Роды у нее принимала я. Она одна единственная была в роддоме когда рожала. В 2016 году у нее родился мертворожденный. Это было видно даже визуально. И доказано четырьмя экспертизами. Сейчас делается пятая экспертиза, окончательная и последняя. И она будет такая же, какими были предыдущие. Однако эта гражданка всем рассказывает, что экспертизы были поддельные. Как можно сделать поддельную экспертизу в Российской Федерации? Если преступление совершено, все же знают, что все очень быстро раскрывается», — отмечает Надежда Изварина.
Заявившая о подмене сына мать из Ростовской области сообщила о затягивании экспертизы
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Акушерка Надежда Изварина, которая в 2016 году принимала роды у Людмилы, сообщила RostovGazeta, что информация распространяется не достоверная.Акушерка Надежда Изварина, которая в 2016 году принимала роды у Людмилы, сообщила RostovGazeta, что информация распространяется не достоверная.
Акушерка Надежда Изварина, которая в 2016 году принимала роды у Людмилы, сообщила RostovGazeta, что информация распространяется не достоверная.. Фото: Яндекс. Карты. Орловская ЦРБ

Собеседница подчеркивает, что 48 лет работает в больнице. И обсуждение этой ситуации в СМИ и соцсетях девятый год ей наносит моральный вред. Всю информацию, которую заявляет Людмила о подмене ребенка, медик считает не соответствующей действительности.

«Вы же понимаете, что это вранье? Мне это уже надоело. И если придет пятая экспертиза, и там будет доказано, я обращусь в прокуратуру», — заявляет Надежда Изварина.

Ранее RostovGazeta сообщала, какие противоречия в деле беспокоят мать умершего в больнице Ростова молодого кларнетиста.

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