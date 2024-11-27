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Posted 27 ноября, 13:25

Published 27 ноября, 13:25

Modified 27 ноября, 15:17

Updated 27 ноября, 15:17

Алексей Логвиненко: Ростов-на-Дону в числе победителей Всероссийского конкурса

Алексей Логвиненко: Ростов-на-Дону в числе победителей Всероссийского конкурса

27 ноября 2024, 13:25
Фото: rostovgazeta.ru.
Накануне, в рамках IX Международного форума Финансового университета подвели итоги первого Всероссийского конкурса на лучший исполнительный орган федеральной, региональной и муниципальной власти России в сфере управленческих инноваций.

Администрация донской столицы признана лучшей в номинации «Практики внедрения цифровых технологий в управлении».

Сотрудники управления информационных технологий администрации города представили на конкурс реализованный проект «Геоинформационная система межведомственного электронного взаимодействия Администрации города Ростова-на-Дону». Основная цель этой системы обеспечить электронное взаимодействие между городской администрацией и федеральным центром исполнительной власти, а также с другими владельцами сведений, которые используются при предоставлении государственных и муниципальных услуг или задействуются при исполнении государственных и муниципальных функций.

На рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 123 заявки от таких муниципалитетов как Архангельск, Калуга, Кемерово, Краснодар, Новороссийск, Красноярск, Курчатов, Нижний Новгород, Мурманск, Уфа, Тверь, Челябинск и многие другие.

В результате, конкурсная комиссия определила пять абсолютных победителей, которые получили гран-при и 11 победителей в различных номинациях, в число которых вошел и Ростов-на-Дону.

Официальное награждение состоялось 26 ноября 2024 года. Конкурс был организован Центром управленческих инноваций издательского дома «Бюджет» и Финансовым университетом при Правительстве РФ. Партнерами конкурса стали НПО «Криста» и БФТ-Холдинг, его главной целью — определить лучшие органы исполнительной власти по внедрению инноваций в государственном (муниципальном) управлении.

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

Добавим, что в составе конкурсной комиссии были члены-корреспонденты РАН, ректоры российских вузов, а также депутаты Государственной Думы.

Администрация Ростова-на-Дону выражает благодарность организаторам конкурса и благодарит коллег за обмен опытом и высокую оценку своего проекта.

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