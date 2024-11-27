Алексей Логвиненко: Ростов-на-Дону в числе победителей Всероссийского конкурса

Сотрудники управления информационных технологий администрации города представили на конкурс реализованный проект «Геоинформационная система межведомственного электронного взаимодействия Администрации города Ростова-на-Дону». Основная цель этой системы обеспечить электронное взаимодействие между городской администрацией и федеральным центром исполнительной власти, а также с другими владельцами сведений, которые используются при предоставлении государственных и муниципальных услуг или задействуются при исполнении государственных и муниципальных функций.