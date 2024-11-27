Алексей Логвиненко: Ростов-на-Дону в числе победителей Всероссийского конкурса

Posted 27 ноября, 13:25
Published 27 ноября, 13:25
Modified 27 ноября, 15:17
Updated 27 ноября, 15:17
Администрация донской столицы признана лучшей в номинации «Практики внедрения цифровых технологий в управлении».
Сотрудники управления информационных технологий администрации города представили на конкурс реализованный проект «Геоинформационная система межведомственного электронного взаимодействия Администрации города Ростова-на-Дону». Основная цель этой системы обеспечить электронное взаимодействие между городской администрацией и федеральным центром исполнительной власти, а также с другими владельцами сведений, которые используются при предоставлении государственных и муниципальных услуг или задействуются при исполнении государственных и муниципальных функций.
На рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 123 заявки от таких муниципалитетов как Архангельск, Калуга, Кемерово, Краснодар, Новороссийск, Красноярск, Курчатов, Нижний Новгород, Мурманск, Уфа, Тверь, Челябинск и многие другие.
В результате, конкурсная комиссия определила пять абсолютных победителей, которые получили гран-при и 11 победителей в различных номинациях, в число которых вошел и Ростов-на-Дону.
Официальное награждение состоялось 26 ноября 2024 года. Конкурс был организован Центром управленческих инноваций издательского дома «Бюджет» и Финансовым университетом при Правительстве РФ. Партнерами конкурса стали НПО «Криста» и БФТ-Холдинг, его главной целью — определить лучшие органы исполнительной власти по внедрению инноваций в государственном (муниципальном) управлении.
Добавим, что в составе конкурсной комиссии были члены-корреспонденты РАН, ректоры российских вузов, а также депутаты Государственной Думы.
Администрация Ростова-на-Дону выражает благодарность организаторам конкурса и благодарит коллег за обмен опытом и высокую оценку своего проекта.