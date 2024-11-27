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Posted 27 ноября, 20:07

Published 27 ноября, 20:07

Modified 27 ноября, 20:09

Updated 27 ноября, 20:09

«Асфальт раскурочен»: жители Ростова сообщают о мощном взрыве на Северном

«Асфальт раскурочен»: жители Ростова сообщают о мощном грохоте на Северном

27 ноября 2024, 20:07
Фото: Изображение Midjourney. «Асфальт раскурочен»: жители Ростова сообщают о мощном взрыве на Северном
В Ростове-на-Дону жителей Северного испугал грохот и пламя из-под земли. О загадочном ЧП горожане сообщают в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 27 ноября. Одна из местных жительниц утверждает, что увидела огонь, который появился из-под земли. Женщина выскочила на улицу, чтобы узнать, что случилось. Недалеко от дома на проспекте Космонавтов она увидела раскуроченный асфальт и рассыпанную землю.

Фото с места ЧП опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости». В комментариях подписчики стали гадать, что стало причиной.

«Асфальт раскурочен»: жители Ростова сообщают о мощном взрыве на Северном«Асфальт раскурочен»: жители Ростова сообщают о мощном взрыве на Северном
«Асфальт раскурочен»: жители Ростова сообщают о мощном взрыве на Северном.
Фото: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/72996
После полуночи Ростовскую область атаковали девять беспилотников
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— Может, малые петарду засунули? — предположил кто-то из пользователей мессенджера.
— Высоковольтный кабель под землей, возможно, — поделились догадкой другие.

Официальной информации о случившемся не поступало.

Ранее RostovGazeta сообщала об атаке беспилотников. В ночь на 27 ноября силами ПВО сбили 10 дронов.

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