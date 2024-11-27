«Асфальт раскурочен»: жители Ростова сообщают о мощном грохоте на Северном

Posted 27 ноября, 20:07
Published 27 ноября, 20:07
Modified 27 ноября, 20:09
Updated 27 ноября, 20:09
Инцидент произошел вечером 27 ноября. Одна из местных жительниц утверждает, что увидела огонь, который появился из-под земли. Женщина выскочила на улицу, чтобы узнать, что случилось. Недалеко от дома на проспекте Космонавтов она увидела раскуроченный асфальт и рассыпанную землю.
Фото с места ЧП опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости». В комментариях подписчики стали гадать, что стало причиной.
— Может, малые петарду засунули? — предположил кто-то из пользователей мессенджера.
— Высоковольтный кабель под землей, возможно, — поделились догадкой другие.
Официальной информации о случившемся не поступало.
Ранее RostovGazeta сообщала об атаке беспилотников. В ночь на 27 ноября силами ПВО сбили 10 дронов.