«Асфальт раскурочен»: жители Ростова сообщают о мощном грохоте на Северном

Инцидент произошел вечером 27 ноября. Одна из местных жительниц утверждает, что увидела огонь, который появился из-под земли. Женщина выскочила на улицу, чтобы узнать, что случилось. Недалеко от дома на проспекте Космонавтов она увидела раскуроченный асфальт и рассыпанную землю.