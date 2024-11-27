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Posted 27 ноября, 20:06

Published 27 ноября, 20:06

Modified 27 ноября, 20:08

Updated 27 ноября, 20:08

Автомобильные диски разбросало по трассе в Ростовской области

Автомобильные литые диски разбросало по трассе в Ростовской области

27 ноября 2024, 20:06
Фото: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/72998
. Автомобильные диски разбросало по трассе в Ростовской области
Недалеко от станицы Грушевской в Ростовской области из фуры вывалились литые диски для автомобильных колес. Видео с места инцидента очевидцы поделились в соцсетях 27 ноября.

По кадрам сложно сказать, попал ли большегруз в аварию или же у него открылись задние дверцы. Однако итог один: диски разбросало по дороге. На видео их можно найти и у обочины, и рядом с фурой, которая стоит у отбойника по левой полосе.

— Столько литья, столько денег, столько халявы… И не у меня, — прокомментировали ролик в telegram-канале «Это Ростов новости» подписчики. — Жаль дальнобойщика.
Видео: Изображение Midjourney. Автомобильные диски разбросало по трассе в Ростовской области
Пробка сковала проспект Нагибина в Ростове из-за массового ДТП
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— На BMW E-34 есть там? — шутят некоторые. — Надо съездить взять.

Ранее из-за двух ДТП на Восточном шоссе образовались гигантские пробки между Ростовом и Батайском.

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