Автомобильные литые диски разбросало по трассе в Ростовской области

Posted 27 ноября, 20:06
Published 27 ноября, 20:06
Modified 27 ноября, 20:08
Updated 27 ноября, 20:08
По кадрам сложно сказать, попал ли большегруз в аварию или же у него открылись задние дверцы. Однако итог один: диски разбросало по дороге. На видео их можно найти и у обочины, и рядом с фурой, которая стоит у отбойника по левой полосе.
— Столько литья, столько денег, столько халявы… И не у меня, — прокомментировали ролик в telegram-канале «Это Ростов новости» подписчики. — Жаль дальнобойщика.
— На BMW E-34 есть там? — шутят некоторые. — Надо съездить взять.
Ранее из-за двух ДТП на Восточном шоссе образовались гигантские пробки между Ростовом и Батайском.