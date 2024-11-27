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Posted 27 ноября, 11:11

Published 27 ноября, 11:11

Modified 27 ноября, 11:22

Updated 27 ноября, 11:22

В Ростове избили и обокрали пономаря

Бастрыкин вмешался в дело об избиении служителя церкви в Ростове

27 ноября 2024, 11:11
Фото: 1MI. В Ростове избили и обокрали пономаря
Глава Следственного комитете России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за нарушения прав жителя Ростовской области, являющегося служителем церкви, которого избили и ограбили, говорится в сообщении ведомства.

В СКР сообщили, что социальных медиа появилась информация об избиении в Ростове-на-Дону пономаря одного из храмов. На служителя церкви якобы напал сожитель его бывшей супруги. Он нанес мужчине телесные повреждения и открыто похитил его имущество.

Сообщается, что, несмотря на очевидные доказательства причинения телесных повреждений и открытого хищения имущества потерпевшего сожителем его бывшей жены, нападавший до сих пор не был привлечен к уголовной ответственности.

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Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде провести проверку по данному факту и доложить об ее результатах.

Ранее в Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пономаря Свято-Троицкого храма Романа Джангрияна. Подробности — в материале RostovGazeta.

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