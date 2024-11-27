Бастрыкин вмешался в дело об избиении служителя церкви в Ростове

Posted 27 ноября, 11:11
Published 27 ноября, 11:11
Modified 27 ноября, 11:22
Updated 27 ноября, 11:22
В СКР сообщили, что социальных медиа появилась информация об избиении в Ростове-на-Дону пономаря одного из храмов. На служителя церкви якобы напал сожитель его бывшей супруги. Он нанес мужчине телесные повреждения и открыто похитил его имущество.
Сообщается, что, несмотря на очевидные доказательства причинения телесных повреждений и открытого хищения имущества потерпевшего сожителем его бывшей жены, нападавший до сих пор не был привлечен к уголовной ответственности.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде провести проверку по данному факту и доложить об ее результатах.
Ранее в Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пономаря Свято-Троицкого храма Романа Джангрияна. Подробности — в материале RostovGazeta.