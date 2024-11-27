Бастрыкин вмешался в дело об избиении служителя церкви в Ростове

В СКР сообщили, что социальных медиа появилась информация об избиении в Ростове-на-Дону пономаря одного из храмов. На служителя церкви якобы напал сожитель его бывшей супруги. Он нанес мужчине телесные повреждения и открыто похитил его имущество.