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Posted 27 ноября, 05:03

Published 27 ноября, 05:03

Modified 27 ноября, 05:05

Updated 27 ноября, 05:05

Беспилотники массово атаковали Ростовскую область 27 ноября

Беспилотники массово атаковали Ростовскую область 27 ноября

27 ноября 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney. Беспилотники массово атаковали Ростовскую область 27 ноября
В ночь на 27 ноября над Ростовской областью заметили десяток беспилотников. Все воздушные цели уничтожили, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

Дроны перехватили в Родионово-Несветайском районе. Об этом глава региона рассказал рано утром, около 05:30 мск 27 ноября. Он также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. На земле разрушений тоже не зафиксировано.

— Что то зачастили на Ростовскую область летать, — возмущаются в комментариях подписчики.
— А что происходило в Миллеровском районе в 03:30 мск, так было шумно! — делятся другие.
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— Живем рядом, наблюдали. Это было жутковато, — рассказывают о своих впечатлениях третьи.

Беспилотники над Ростовской областью сбивают второй день подряд. В ночь на 26 ноября отразили атаку 24 дронов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Беспилотник#Атака БПЛА#Атака#Юрий Слюсарь#Врио губернатора
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