Беспилотники массово атаковали Ростовскую область 27 ноября

Posted 27 ноября, 05:03
Published 27 ноября, 05:03
Modified 27 ноября, 05:05
Updated 27 ноября, 05:05
Дроны перехватили в Родионово-Несветайском районе. Об этом глава региона рассказал рано утром, около 05:30 мск 27 ноября. Он также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. На земле разрушений тоже не зафиксировано.
— Что то зачастили на Ростовскую область летать, — возмущаются в комментариях подписчики.
— А что происходило в Миллеровском районе в 03:30 мск, так было шумно! — делятся другие.
— Живем рядом, наблюдали. Это было жутковато, — рассказывают о своих впечатлениях третьи.
Беспилотники над Ростовской областью сбивают второй день подряд. В ночь на 26 ноября отразили атаку 24 дронов.