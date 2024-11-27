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Posted 27 ноября, 15:22

Published 27 ноября, 15:22

Modified 27 ноября, 15:24

Updated 27 ноября, 15:24

Большое масляное пятно заметили в реке Темерник в Ростове-на-Дону

Большое масляное пятно заметили в реке Темерник в Ростове-на-Дону

27 ноября 2024, 15:22
Фото: Изображение Midjourney. Большое масляное пятно заметили в реке Темерник в Ростове-на-Дону
Житель Ростова-на-Дону во время прогулки обнаружил в реке Темерник огромное масляное пятно, видео очевидца опубликовал телеграм-канал «Новости Ростова онлайн».

Днем 27 ноября ростовчанин заметил в реке Темерник масляное пятно, которое расплылось по поверхности воды примерно на метр, а то и более. На кадрах видно, что разноцветные бензиновые разводы продолжают разрастаться. Автор поста подметил, что это далеко не первый случай загрязнения рек Ростова-на-Дону.

«За этот год уже не первый раз в ростовских реках замечают подобное», — пишет очевидец.

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Видео: Изображение Midjourney. Большое масляное пятно заметили в реке Темерник в Ростове-на-Дону

Горожане переживают, что рано или поздно местные водоемы уже будет невозможно очистить: «У нас и так экология на ладан дышит, а некоторые продолжают приближать ее конец».

Добавим, что источник загрязнения неизвестен.

Ранее мусорный полигон в Ростове на Левенцовке обещали рекультивировать в декабре.

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