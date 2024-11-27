Большое масляное пятно заметили в реке Темерник в Ростове-на-Дону

Днем 27 ноября ростовчанин заметил в реке Темерник масляное пятно, которое расплылось по поверхности воды примерно на метр, а то и более. На кадрах видно, что разноцветные бензиновые разводы продолжают разрастаться. Автор поста подметил, что это далеко не первый случай загрязнения рек Ростова-на-Дону.