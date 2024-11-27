Большое масляное пятно заметили в реке Темерник в Ростове-на-Дону

Posted 27 ноября, 15:22
Published 27 ноября, 15:22
Modified 27 ноября, 15:24
Updated 27 ноября, 15:24
Днем 27 ноября ростовчанин заметил в реке Темерник масляное пятно, которое расплылось по поверхности воды примерно на метр, а то и более. На кадрах видно, что разноцветные бензиновые разводы продолжают разрастаться. Автор поста подметил, что это далеко не первый случай загрязнения рек Ростова-на-Дону.
«За этот год уже не первый раз в ростовских реках замечают подобное», — пишет очевидец.
Горожане переживают, что рано или поздно местные водоемы уже будет невозможно очистить: «У нас и так экология на ладан дышит, а некоторые продолжают приближать ее конец».
Добавим, что источник загрязнения неизвестен.
Ранее мусорный полигон в Ростове на Левенцовке обещали рекультивировать в декабре.